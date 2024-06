Asociațiile de proprietari păsuite un an pentru implementarea e-Factura

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat marți, că e-Factura se amână cu un an pentru asociațiile de proprietari, adăugând că vor trebui să se pregătească, totuși, pentru ca activitățile economice să fie parte din acest sistem.







Întrebat la Digi24 dacă asociațiile de proprietari vor avea probleme cu e-Factura, Boloș a răspuns că va fi amânată cu un an. „A fost până în 1 iulie 2025 pentru activitățile economice, au fost scutite în continuare de la aceste operațiuni, dar vor trebui, totuși, să se pregătească pentru ca activitățile economice să fie parte din e-Factura. În acest context am și extins modulul e-Factura cu componenta business to consumer. Suntem a doua țară din UE care a luat această decizie pentru a ține sub control fenomenul de evaziune fiscală și pentru a aduce mai mulți bani la bugetul de stat, fiindcă orizontul de așteptări pentru noi în ceea ce privește serviciile publice e unul care ține de calitate și modernizarea lor. Cum putem face asta fără bani?”, a declarat Marcel Boloș.







De asemenea, ministrul a mai fost întrebat când vor vedea antreprenorii sistemul.







„În data de 20 august va fi prima trimitere de deconturi precompletate. Noi lucrăm la acest modul din luna martie, împreună cu experții care au fost desemnați din partea organizațiilor patronale. La nivelul Ministerului Finanțelor va fi pe data de 3 august, când vom avea prima simulare integral făcută. Până atunci prin ceea ce înseamnă atât tutorialele, cât și materialele pregătite pentru explicarea acestui tip de măsură, se pregătesc la nivelul Ministerului, încât procesul de informare și cunoaștere a modului să fie cât mai bine înțeles și în cele din urmă va fi un modul foarte benefic pentru finanțele publice ale României, chiar dacă acum este criticat”, a mai spus ministrul Finanțelor.