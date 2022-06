Atracție inedită pe litoralul românesc: De Historia Urbis - Gardă de onoare la statuia Lupa Capitolina

Veste bună pentru locuitorii vechii cetăţi a Tomisului şi nu numai pentru aceştia. Începând cu această vară, Constanța va intra pe lista orașelor turistice în care vizitatorii pot asista la un ceremonial de schimbare a gărzii de onoare. Ca urmare, Primăria Constanța organizează, în perioada estivală, un demers artistic - performativ de tip „living history”, intitulat „De Historia Urbis”. Astfel, zilnic, în perioada 1 iulie - 28 august 2022, între orele 10:00 - 22:00, la statuia Lupa Capitolina din Constanța va fi organizată o gardă de onoare formată din câte doi legionari romani, sub comanda câte unui centurion. Ceremonialul schimbului de gardă va fi organizat din două în două ore, sub forma unui eveniment solemn artistic de inspirație romană. Tot personalul arondat evenimentului (legionari, centurioni, trupe auxiliare, poeți - orator) va purta echipament de tip roman. Schimbul de gardă se va desfășura sub forma unui ritual de sorginte militară romană, sub comanda câte unui centurion, toate comenzile fiind rostite în limba latină. Personajele care vor efectua serviciul de gardă vor face parte din două legiuni (I - Italica și V - Macedonica), deci vor exista două drapele și două acvile diferite, fiecare cu însemnele specifice fiecărei legiuni.Totodată, în vecinătatea statuii Lupa Capitolina va fi amplasat un cort militar roman, de unde se va porni cu schimbul de gardă și în care se vor afla centurionul, legionarii, și militarii din trupele auxiliare aflați în schimburile „de veghe” și „de somn”. Pentru fiecare schimb vor fi asigurate serviciile câte unui poet - orator, echipat în ținută civilă de inspirație romană, care va oferi celor interesați informații cu privire la natura evenimentului, date generale despre istoria centrului vechi al orașului precum și indicii și îndrumări spre obiective turistice din zonă.