Au explodat prețurile cazărilor la Constanța! Cât ajung să plătească turiștii în perioada Neversea

Festivalul Neversea este despre culoare, dans, muzică bună, mare albastră și dimineți de neuitat cu răsărituri de soare superbe. Zeci de mii de români, dar și turiști străini vor veni pe plajă pentru a descoperi magia festivalului. Organizatorii au pregătit activități numeroase, jocuri, tombole, sesiuni de make-up și hairstyle, jocuri video și multe alte surprize. De la mic la mare, petrecăreții vor avea parte de patru zile magice, cu muzică și voie bună.





Tinerii din România au acaparat apartamentele și cazările din apropierea plajei „Neversea Beach”, unde va avea loc festivalul.



Pe una dintre cele mai populare platforme de căutare și rezervare a apartamentelor și camerelor de hotel, 88% dintre locurile de cazare sunt deja ocupate pentru perioada 4-5 iulie (joi și vineri). În weekend, 6-7 iulie (sâmbătă și duminică), procentul ocupării crește la 92%, iar pe întreaga durată a festivalului, adică 4-7 iulie, 80% dintre locurile de cazare sunt epuizate.







Prețuri pentru toate buzunarele





Când vine vorba de prețuri, acestea diferă în funcție de condițiile pe care ni le dorim și de cât de aproape vrem să fim de festival. De exemplu, prețul pentru două persoane care își doresc să se cazeze într-o vilă situată la 350 de metri de plaja Neversea Beach va începe de la 1.500 de lei pentru trei nopți. Cei care optează pentru un apartament tip studio vor scoate din buzunar peste 2.000 de lei pentru același număr de zile.





Când vine vorba de hotelurile din apropierea festivalului, prețurile explodează. O cameră pentru două persoane la un hotel de patru stele, aflat la doar 0,8 kilometri de plajă, depășește suma de 3.300 de lei pentru trei nopți.





Prețurile prezentate mai sus sunt pentru petrecăreții care au mai mulți bani în buzunar, însă există și tineri turiști care nu au cea mai bună situație financiară și caută variante mai ieftine.





„Noi venim din București și ne-am uitat din timp la cazări. Nu am avut pretenția să fim foarte aproape de festival, așa că am închiriat un apartament cu două camere în Mamaia Nord. Prețul pe noapte este de 450 de lei, asta pentru că ne cunoaștem cu proprietarul”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Valentin C., tânăr student din București.





„Noi suntem un grup de patru persoane și am închiriat un apartament în Constanța, undeva pe la periferia orașului. Am închiriat pentru trei nopți încă din iarnă, când prețul era 350 de lei pe noapte. Proprietarul a fost foarte înțelegător și a lăsat prețul exact așa cum vorbisem de la început. Fiind și patru persoane, suportăm mai ușor cheltuielile”, a declarat Maria A., studentă din Iași.





Sunt și persoane care nu au mai găsit cazări accesibile, astfel că au ales să apeleze la cunoștințe sau rude din Constanța pentru a putea participa la festival.





„Am avut mare noroc cu mătușa mea care locuiește în oraș, în Cumpăna. Este puțin cam departe, dar economisim foarte mulți bani. Ea locuiește singură și pe perioada celor patru zile va avea casa plină de prieteni de-ai mei”, a declarat Andreea O., studentă din București.





Festivalul Neversea reușește, ca în fiecare an, să aducă în orașul Constanța zeci de mii de turiști din țară și din afara ei. Proprietarii de apartamente și hoteluri au parte de sute de solicitări, iar gradul de ocupare crește de la o zi la alta. Prețurile devin piperate în funcție de facilitățile pe care ni le dorim.





Tinerii nu se lasă intimidați de prețuri, așa că devin ingenioși și caută tot felul de mijloace prin care pot economisi bani, pentru că, în final, tot ce contează este să trăiască momentul și să se bucure de festival.