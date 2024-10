Avem piste pentru pedalat, dar unde sunt bicicletele? Programul Black Sea Bike ar putea fi reluat

După o perioadă îndelungată în care bicicletele erau disponibile în Constanța, dar lipseau pistele pentru a pedala, am ajuns acum în situația opusă. Deși avem piste, bicicletele au dispărut. Totuși, așteptarea pare că s-a încheiat.Primăria Constanța aduce o veste bună pentru iubitorii de pedalat. Programul Black Sea Bike ar putea fi reluat în primăvara anului 2025, după ce, recent, a fost semnat contractul pentru implementarea sistemului de bike sharing.Încă din anul 2019, Primăria Municipiului Constanța a lansat inițiativa Black Sea Bike care presupunea închirierea gratuită a unei biciclete timp de două ore, urmată de 10 minute de pauză. Astfel, atât locuitorii din Constanța, cât și turiștii s-au putut bucura de această inițiativă. Închirierea bicicletelor se făcea pe baza unui card emis de către Serviciul Public de Taxe și Impozite Constanța, însă, în anul 2023 programul a luat o pauză din cauza expirării contractului pentru mentenanța sistemului.Proiectul a fost bine primit de constănțeni încă de la început, oferind o alternativă economică și practică. Mulți foloseau bicicletele din sistem pentru a-și rezolva treburile prin oraș, pentru a face mișcare sau chiar pentru a ajunge mai rapid la locul de muncă. Traficul aglomerat și scumpirea carburanților îi afectează zilnic pe constănțeni, iar acest sistem ar reprezenta în această perioadă o soluție viabilă.„Contractul pentru implementarea sistemului de bike sharing a fost implementat săptămâna trecută, în perioada următoare va fi emis ordinul de lucru. Constănțenii și turiștii vor avea posibilitatea de a închiria gratuit biciclete, accesând acest serviciu prin intermediul unei aplicații dedicate. Obiectul acordului cadru constă în asigurarea funcționalității sistemului de bike sharing și include următoarele activități: relocarea stațiilor existente, servicii de operare a sistemului, relocarea bicicletelor pentru asigurarea funcționării optime, operațiuni de întreținere a bicicletelor și stațiilor, înlocuirea pieselor de schimb după necesitate. Acest proiect își propune să ofere locuitorilor și turiștilor o modalitate ecologică și accesibilă de transport urban”, a declarat pentru Cuget Liber, Valentina Chiriță, purtător de cuvânt al Primăriei Constanța.„Zero îmbunătățiri”În acest moment, stațiile de unde vom putea închiria din nou bicicletele sunt prăfuite și, parcă părăsite. Acestea ar urma să fie recondiționate, împreună cu bicicletele. Conform reprezentanților primăriei, bicicletele nu vor fi unele noi, ci le vom refolosi pe cele vechi care, probabil, vor fi și ele reparate astfel încât cel care o pedalează să fie, totuși, în siguranță. După cum precizam mai devreme, valul de scumpiri i-a afectat mult pe constănțenii care ar prefera să utilizeze o bicicletă, decât să piardă ore bune în trafic. Impactul negativ al suspendării sistemului de bike sharing este resimțit în mai multe moduri în comunitatea locală. De exemplu, George C. obișnuia să utilizeze bicicletele din sistem pentru a se deplasa la serviciu, dar și pentru alte activități.„O stație pentru biciclete se află fix în fața blocului meu. Dimineața coboram, mă urcam pe bicicletă și plecam la muncă. Un proiect foarte util și bun pentru constănțeni. Într-adevăr, consider că ar trebui să avem mai multe stații de acest gen și să nu ne pierdem timpul căutând una”, a spus constănțeanul.Alții sunt sceptici cu privire la reintroducerea acestui program, dar și la calitatea bicicletelor și a stațiilor.„Ne-am tot obișnuit cu promisiuni și cu zero îmbunătățiri. Măcar de ar mai schimba și ei bicicletele acelea, să nu îți mai fie frică să pedalezi. Majoritatea bicicletelor erau uzate, cu ghidoane strâmbe, pedale rupte și lanțuri căzute. Pur și simplu nu aveai cum să le folosești, riscai să rămâi cu ghidonul în mână”, ne-a declarat Dragos Neacșu, constănțean.Reluarea programului Black Sea Bike marchează un pas important către mobilitatea urbană sustenabilă în Constanța, oferind locuitorilor și turiștilor o alternativă prietenoasă cu mediul și accesibilă pentru deplasarea în oraș. Totuși, provocările rămân, de la starea bicicletelor și stațiilor până la menținerea unui sistem funcțional pe termen lung. Constănțenii speră că programul reluat va îmbunătăți aspectele care i-au dezamăgit în trecut, permițându-le să pedaleze în siguranță și confort.