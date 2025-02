Avertismente pe sticlele de alcool ca la țigări? România este lider în Europa la consum

Organizația Mondială a Sănătății cere guvernelor europene să se mobilizeze în a avertiza consumatorii despre riscul de cancer la care se supun, atunci când consumă băuturi alcoolice. OMS cere etichetarea sticlelor după exemplul pachetelor de tutun. România este pe primul loc în Europa la consumul de alcool, potrivit euronews.ro.Un studiu al OMS făcut în Statele Unite arată că alcoolul este vinovat pentru 100.000 de cazuri de cancer și 20.000 de decese cauzate de cancer în fiecare an, mai mult decât decesele cauzate de accidente rutiere asociate alcoolului.Tot Organizația Mondială a Sănătății arată foarte clar că există o corelare între consumul de alcool și apariția cancerului. Sunt menționate șapte tipuri de cancer care sunt cauzate de acest tip de dependență. Printre acestea, cancerul de ficat și cancerul de sân la femei.Astfel, Organizația cere guvernelor europene să aplice regula de etichetare specială pe sticlele de alcool pentru a aduce mai multă conștientizare în rândul consumatorilor. În același timp, reprezentanții din industrie spun că o nouă etichetare ar duce la creșteri considerabile de prețuri.România este „campioană” când e vorba de consumul de alcool. Un raport al OMS arată că suntem pe locul 1 în Europa, i-am întrecut și pe britanici la litri de alcool pur consumați.Într-un singur an, bărbații din România au consumat în medie peste 27 de litri de alcool pur, echivalentul a aproape 1.400 de halbe de bere, femeile – 7,5 litri. Media internațională este de 5,5 litri pe an.