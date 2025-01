Mii de elevi din România sunt deja dependenți de tutun, alcool și droguri. Medicii avertizează asupra consecințelor grave

Mii de liceeni din România, scăpaţi de sub control, sunt deja dependenţi de tutun, alcool şi droguri. 15% dintre elevii de liceu spun că fumează zi de zi, iar 10% consumă frecvent băuturi alcoolice. Mai grav, 1% dintre ei, adică aproximativ 6.000 de copii, recunosc că nu trece nicio zi fără să ia substanţe psihoactive. În aceste condiţii, mulţi dintre ei îşi doresc să renunţe la studii. Consideră că la şcoală nu învaţă nimic folositor în viaţă şi mai şi pierd mult timp pe drumul spre liceu.







Liviu era elev în clasa a 11-a când a început să consume droguri. Se simţea marginalizat în liceu şi dorea să facă parte dintr-un grup, dar tocmai anturajul l-a distrus şi l-a îndepărtat de familie şi de prieteni.







Liviu, fost consumator de droguri: „M-au invitat şi pe mine. Mi-au dat şi mie o dată, dar nu mi-a plăcut. Aveam stări de vomă. Pe urmă am mai luat şi a doua oară, şi a treia oară. În majoritatea liceelor sunt droguri. Am prieteni şi din afara liceului în care am învăţat eu, care îmi spuneau că şi acolo sunt droguri şi se droghează chiar din clasa a noua.”







Fenomenul drogurilor în școli a luat amploare

Au trecut câţiva ani de atunci, dar fenomenul drogurilor în şcoli nu a dispărut. Ba chiar a luat amploare. Ultimul studiu al Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie arată că 1% dintre elevii de liceu recunosc că zilnic consumă substanţe psihoactive, iar alţi 1% ori de câte ori au ocazia. Iar aceştia sunt doar cei care recunosc.







Radu Țincu, medic primar - Toxicologie: „Aceste substanţe acţionează pe un creier care nu şi-a încheiat dezvoltarea. Acești tineri dezvoltă anumite tulburări de comportament, cu agresivitate, autoagresivitate, excludere socială. E dezorganizată gândirea, apar tulburări de atenţie, memorie. Performanţele şcolare scad progresiv. Au un risc mai mare să dezvolte boli psihice la perioada adultă.”







Disperaţi, tot mai mulţi părinţi cer sprijin Agenţiei Naţionale Antidrog.







Ramona Dabija, director Agenţia Naţională Antidrog: „Avem acum 98 de părinți care participă la activitățile noastre. De asemenea, avem 125 de adolescenți aflați la risc sau consumatori de droguri, care beneficiază de sprijin și consiliere gratuită. În ultima perioadă avem din ce în ce mai mulți părinți care vin.”







Mii de adolescenţi au probleme şi cu tutunul şi băuturile alcoolice. 15% dintre liceeni spun că fumează zilnic, 10% consumă frecvent alcool, iar 45% ori de câte ori au ocazia.







Cătălin Ţone, expert antidrog: „S-a extins și fenomenul consumului fumatului de țigări electronice, vaporizatoare și să nu uităm că în România aceste vaporizatoare se vindeau și cu substanțe stupefiante și am avut cazul Operațiunii Fabrica de Vise de la Iași, care producea astfel de țigarete electronice.”







Nu e de mirare că 10% dintre liceeni se gândesc să renunţe la şcoală încă din clasa a 9-a. Peste jumătate spun că nu învaţă lucruri noi sau folositoare în viaţă, iar alți 24% cred că pierd prea mult timp pe drumul spre liceu şi apoi spre casă, relatează Antena 3 CNN.