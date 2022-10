Bate vântul prin oborul de pe variantă! "Numărul clienţilor a scăzut la jumătate"

Reporterii cotidianului nostru s-au deplasat în cursul zilei de miercuri, 12 octombrie, în acest târg de legume-fructe, unde comercianții așteptau clienții. Încet-încet, am început să studiem prețurile, pentru a vedea ce li se oferă mușteriilor. Și am văzut că ceapa costă 2 lei kilogramul, cartofii, fie ei albi sau roșii, unii de Covasna, alții aduși din alte județe ale țării, se comercializează la prețuri între 2 lei și 2,5 lei kilogramul. Vreți să puneți la congelator niște ardei Kapia? În acest caz, scoateţi 7 lei pe kilogram din portofel. Mai departe, am găsit vinete frumoase, bine coapte, tocmai bune de pus pe grătar, la copt, la 2,5 lei kilogramul. Am continuat să avansăm prin obor, am lăsat-o mai ușor cu pozele și ne-am notat atent prețurile: fasolea - 8 lei kilogramul, ardeii - 5 lei, porumbul - 2,5 lei știuletele, ardeiul iute - 10 lei kilogramul, pepenii pentru murat - 17 lei kilogramul și lista poate continua. Așadar, în caz că vă gândeați că prețurile sunt cu mult mai mici decât în magazine, vă înșelați amarnic. Lucrurile nu stau deloc așa. Desigur, fiind sezonul în care se pun la murat o grămadă de legume, comercianții speculează, negociază. Totuși, în pofida faptului că prin zonă circulă permanent tot felul de mașini, mai mici sau mai mari, locul în sine nu este foarte aglomerat, clienții nu dau pe afară.









Și, da, până și comercianții recunosc acest lucru. „Anul acesta, numărul clienților a scăzut la jumătate. Eu vin la tarabă doar în prima parte a zilei, când este puţină mişcare. Apoi, îmi iau bagajele şi plec, pentru că nu are rost să mai pierd timpul pe aici. Dacă dimineaţa mai vin gospodinele să îşi mai cumpere ce le trebuie, după-amiază este aproape pustiu”, ne-a declarat un vânzător. „Şi eu procedez la fel. Stau câteva ore dimineaţa, vând câte ceva şi revin abia a doua zi, în aşteptarea altor clienţi”, ne-a mărturisit un altul.







Potrivit administratorului târgului, Bogdan Cîrjaliu, oamenii vin în număr mai mare după ce încasează salariul, în rest, numărul lor a scăzut. „În week-end va fi nebunie, pentru că lumea va lua banii vineri seara. Oricum, ne este foarte greu să rămânem pe piaţă, mai ales din cauza taxelor foarte mari”, ne-a declarat acesta.