Beneficiile Puzzle-urilor Pentru Copii: Rolul in Dezvoltarea Acestora

Cine nu a avut un puzzle din lemn în copilărie? Acest joc nu și-a pierdut deloc din popularitate de-a lungul anilor și nu este de mirare, deoarece este foarte important în dezvoltarea celor mici. Dar cum putem alege un set potrivit pentru cel mic și cum putem ajusta nivelul de dificultate specific vârstei lor?Puzzle-urile sunt benefice atât pentru copii cât și pentru adulți. Acestea nu sunt doar distractive ci și extrem de benefice din mai multe puncte de vedere. Rezolvarea unui puzzle este o activitate ce trebuie încurajată de părinți. În general puzzle-urile vin în diferite stiluri și sunt formate din materiale diferite (ex: puzzle lemn , puzzle carton), însă toate au ca scop dezvoltarea gândirii critice și de rezolvare a diferitelor probleme. Principalele beneficii sunt:În timp ce lucrează la un puzzle, copiii învață să recunoască culorile, formele și modelele. De asemenea, își îmbunătățesc abilitățile de rezolvare a problemelor, încercând să descopere cum se potrivesc piesele. Un alt exemplu de joc tip puzzle care ajută la dezvoltarea cognitivă este cubul Rubik. Acesta îi provoacă pe copii să descopere cum să mute piesele cubului pentru a se potrivi culorile de pe fiecare față.Dezvoltarea acesteia ajută la scrierea de mână, la desenat și la folosirea diferitelor instrumente muzicale. În funcție de tipul de puzzle, cei mici trebuie să răsucească sau să mute piese mici și mari în așa fel încât să se potrivească. Puzzle-ul necesita ca cei mici să folosească piese de forme și dimensiuni diferite și să le poziționeze în locul lor specific. Copiii își dezvolta cu ajutorul acestei sarcini mișcările musculare fine și își îmbunătățesc dexteritatea în degete și mâini.Puzzle-urile se rezolvă prin legătura dintre ceea ce vedem și modul în care reacționează mâna. Pentru a vedea ce formă se potrivește în puzzle este nevoie de coordonare ochi-mână. Această abilitate se dezvoltă pe măsura ce copilul încearcă piese noi.Fiecare puzzle are un obiectiv clar pe care copilul trebuie să îl îndeplinească. Cei mici vor avea nevoie de ajutorul părinților pentru a finaliza cu succes un puzzle, deoarece această provocare unica necesita abilitați de rezolvare a problemelor. Îi poți arăta copilului cum să identifice piesele în funcție de formă, dacă este vorba de un puzzle din lemn sau puteți să îl ajutați să construiască marginile puzzle-ului dacă acesta este din carton. În acest fel îi ajutați pe cei mici să descompună o sarcina mai mare în una mai mică.Puzzle-urile arată minunat atunci când sunt finalizate, însă până când copilul reușește să facă acest lucru, el poate deveni ușor frustrat. Învață-l pe cel mic să aibă răbdare, deoarece rezultatul final merită implicarea lui. Finalizarea unui puzzle îi va aduce un sentiment de realizare și mândrie, și îl va face să înțeleagă cât de importantă este răbdarea pentru a realiza un proiect, pentru a atinge un scop. Puzzle-urile pot fi de asemenea utile pentru a învață copilul să coopereze și să împartă. Aceste abilitați sociale îi vor fi extrem de utile în viitor.Când oferiți un puzzle unui copil, țineți cont de vârsta lui și alegeți unul potrivit dezvoltării lui. Încercați să nu alegeți puzzle-uri care sunt sub nivelul de dezvoltare al copilului, deoarece nu îi va fi util, însă nu alegeți nici unul greu deoarece copilul poate deveni frustrat și se poate îndoi de propriile abilități. Puzzle-urile din lemn sunt potrivite pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani. În general, puzzle-urile din lemn potrivite pentru copiii mici au dimensiuni mai mari și un număr mai mic de piese. Acestea sunt ideale pentru copiii cu vârsta între 2 și 4 ani. Pentru copiii mai mari, cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani, există puzzle-uri din lemn mai complexe cu mai multe piese și teme diferite.