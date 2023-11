Ordinul Arhitecților din România, filiala Dobrogea organizează, în aceste clipe, Bienala Dobrogeană de Arhitectură. Evenimentul are loc, ca în fiecare an, la Muzeul de Artă Constanța. Evenimentul are un concept bine definit și este

propus şi cuprinde, pe de-o parte, singurul concurs de arhitectură structurat tematic şi, pe de altă parte, un amplu program de evenimente cu conţinut complex şi de maxim interes, pentru profesionişti şi pentru publicul larg.













În deschiderea festivității de premiere a luat cuvântul arh. Mihai Isacov, președintele OAR Dobrogea: "Ne aflăm astăzi, la un eveniment al filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România. Este vorba despre bienala de arhitectură 2022-2023. Astăzi are loc Gala Premiilor. În data de 10 noiembrie a avut loc vernisajul expoziției, care a putut fi vizitată pe parcursul întregii săptămâni. La cea de-a opta ediție. Au fost mai multe anuale, au fost și bienale, am avut în jur de 40 de concurenți, pe mai multe secțiuni - Arhitectura locuințe, arhitectura locuințe, clădiri social-culturale, fotografie.













Am avut de asemenea, două secțiuni realizate împreună cu colegii noștri din Bulgaria si din Moldova.

Pentru noi este foarte important un astfel de eveniment, pentru că arhitecții își pot prezenta lucrările în fata publicului larg. Această bienală este organizată cu finanțare de la titlul de arhitectură".