BINE DE ȘTIUT! Conturile de Revolut ale românilor pot fi poprite, după decizia istorică a unei instanțe

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, la Antena 3, ce urmări are decizia instanței de poprire a conturilor Revolut, scrie antena3.ro"Mulți au avut senzația că mitul acesta, sau Fata Morgana, cu Revolutul o să meargă cumva la infinit. Că acele conturi nu pot fi poprite. Atâta vreme cât Revolut are conturile în cadrul Libra Bank, evident că terțul poprit, adică o terță persoană, are obligația, la indicația executorului judecătoresc, să popreasca acele conturi. Și vorbim probabil de sute de mii de persoane care au conturile la această instituție, Revolut, care la rândul ei are conturile la Libra Bank.Din câte am văzut, s-a admis cererea de validare a popririi. Atunci când un terț poprit refuză pur și simplu să instituie poprirea, instanța de judecată vine și stabilește dacă poprirea este legală sau nu. Dacă Libra Bank nu va da curs acelei solicitări, bineînțelse că banii pe care trebuia să îi plătească deținătorul o să îi plătească Libra Bank.