By Chef Ramsay - celebrul Gordon Ramsay și-a lansat propria linie de alimente congelate

Gordon Ramsay tocmai și-a relansat un show TV culinar

Controverse legate de decizia surprinzătoare





Începând din această toamnă, gama de alimente preparate și congelate care poartă imaginea renumitului bucătar Gordon Ramsay a devenit disponibilă într-o rețea de magazine din Statele Unite ale Americii. Sub denumirea "By Chef Ramsay" se comercializează aperitive și alte mâncăruri, toate fiind realizate după rețetele exigentului chef consacrat în show-uri TV de tip reality.Gama include preparate care pot fi încălzite în câteva minute, chiar la cuptorul cu microunde. Există opt antreuri congelate, de la lasagna la fish and chips, de la plăcintă cu pui la risotto cu ciuperci - deci mâncăruri care abordează diferite origini ale artei culinare."Sunt bucuros să aduc mâncărurile mele preferate în casele din toată țara. Mă încântă faptul că aceste feluri de mâncare sunt accesibile oricui și sper că vor inspira bucătarul din fiecare. Ele reprezintă o parte specială a călătoriei culinare personale", a explicat Gordon Ramsay. Kitchen Nightmares , emisiune de tip Reality TV care s-a produs și difuzat în Statele Unite ale Americii între anii 2007 și 2014, a revenit de curând cu un nou sezon. Este unul dintre formatele celebre ale lui Ramsay, dezvoltate pentru rețeaua Fox.Parteneriatul are în spate o lungă tradiție în emisiuni de gătit devenite francize internaționale de mare succes precum Master Chef, Master Chef Jr., Next Level Chef și Hell's Kitchen. Atmosfera acestei din urmă emisiuni este redată și în jocul video Hell's Kitchen: The Game, precum și în jocul de cazino online Gordon Ramsay Hells Kitchen de la NetEnt, slot disponibil și în țara noastră, pe platforma NetBet (L1160651W000195 ONJN, 18+, Joacă Responsabil!).După aproape un deceniu de pauză, Kitchen Nightmares este așadar din nou în prim-plan, cu episoade bazate pe formatul deja consacrat. Serialul îl prezintă pe reputatul bucătar în vizită la restaurante care nu reușesc să fie profitabile. Ramsay preia controlul și caută să le relanseze cu meniu nou și un management bazat pe principiile sale de afaceri în HoReCa. Analizând situația și instruind personalul, Ramsay intră adesea în conflict cu proprietarul restaurantului în cauză, mai ales dacă întâlnește o altă persoană orgolioasă.Știrea potrivit căreia Ramsay a intrat într-o astfel de afacere cu alimente congelate a fost primită de unii fani cu mare entuziasm în social media, în timp ce alții s-au declarat surprinși de decizia bucătarului britanic. În trecut, chef-ul proprietar de restaurante cu stele Michelin și-a exprimat disprețul față de alimentele care se pot prepara la cuptorul cu microunde.Pe de altă parte, mișcarea neașteptată a lui Ramsay este în trend cu preferințele pieței. Alți concurenți ai săi precum Wolfgang Puck și Guy Fieri erau deja implicați în sectorul de mâncare congelată, iar retailerii lansează tot mai multe astfel de produse, satisfăcând cererea clienților dornici de variante alimentare care presupun gătire rapidă și ieftină în propria locuință. Alimentele congelate deja preparate sunt foarte practice, iar cele din gama "By Chef Ramsay" au pretenția de a fi produse premium, ca cele din restaurante , tocmai pentru că poartă marca celebrului bucătar de top."Cuptorul cu microunde este pentru bucătarii leneși", spunea Ramsay în decembrie 2020, adăugând că nicio mașină nu poate reproduce textura și alte particularități ale gătitului în tigaie. Totuși, el a recunoscut că se poate folosi cuptorul cu microunde pentru reîncălzirea meselor sau pentru a obține ceva mai cald înainte de a-l prăji. Cunoscut pentru stilul său vulcanic, ușor de enervat, Gordon Ramsay s-a arătat contrariat de faptul că unele persoane gătesc curcan de Ziua Recunoștinței la cuptorul cu microunde - aparat pe care nu îl deține în propria bucătărie, după cum a ținut să precizeze.