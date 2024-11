Cabinetele medicale şcolare, în suferință! Unde sunt doctorii promiși?

Referitor la reclamaţiile cu privire la medicaţia administrată preşcolarilor sau şcolarilor, medicul a explicat că ei nu dispun de medicamente sofisticate, cum şi-ar dori părinţii, cum sunt, de exemplu, antibioticele. „Nici nu avem voie, dar vă pot spune că avem toate medicamentele care sunt cuprinse în baremul standard de dotare al acestor cabinete de medicină şcolară, antiinflamatorii, antialergice, medicamente pentru cefalee etc”, a încheiat medicul constănţean.





La rândul său, dr. Ionuţ Cealera, şef serviciu DGAS, a adăugat că medicilor le sunt repartizaţi un anumit număr de elevi. „Copiii nu au nevoie permanent de asistenţă medicală şcolară şi, în plus, ei au şi un medic de familie. Mai mult decât atât, în momentul în care se întâmplă ceva mai grav, se solicită sosirea unui echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. De exemplu, am mai avut cazuri în care cei mici au căzut sau, din greşeală, s-au lovit la mâini. Posibilităţile noastre pentru a interveni în cazurile grave, urgente, sunt limitate. Noi acordăm un prim ajutor şi concomitent, atunci când este nevoie, se cheamă ambulanţa. Este adevărat că un medic deserveşte mai multe unităţi şcolare, care se află, de obicei, în apropiere una de alta. De obicei, unităţile de învăţământ au arondate şi grădiniţe sau creşe în jurul lor. Eu, de exemplu, am două licee, unde învaţă foarte mulţi elevi, Colegiul Naţional «Mircea cel Bătrân» şi Colegiul Naţional «Mihai Eminescu», şi sunt prezent aproape în fiecare zi la ambele cabinete. Dacă se întâmplă ceva, asistentele, care sunt permanent prezente, mă solicită”, a precizat dr. Cealera.