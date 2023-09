Campania gestionării separate a deșeurilor a ajuns la final

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a încheiat, zilele trecute, campania de conștientizare a importanței gestionării separate a deșeurilor și a creșterii gradului de colectare separată la nivel național, în rândul populației şi a administraţiilor locale. Menţionăm că prin intermediul „Reciclăm în România”, s-a urmărit creşterea gradului de informare a cetățenilor, în mod special. „Campania a avut ca promotor o familie care realizează că în viață unele lucruri trebuie separate. La fel și cu deșeurile. Am folosit un ton prietenos, cald și am făcut apel la umor pentru a vorbi despre un lucru extrem de serios. Am fost prezenți pe cele mai urmărite posturi de televiziune, în social media, am încercat să ajungem în casele a cât mai mulți români. Din datele pe care le avem la dispoziție, putem să afirmăm că am ajuns la peste opt milioane de români pe televizor, la şase milioane de utilizatori ai rețelelor sociale, iar unul dintre videoclipuri a înregistrat nu mai puțin de 1,5 milioane de vizualizări”, a precizat ministrul Mircea Fechet.