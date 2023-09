Rezultatele loto de joi, 7 septembrie. Premii de milioane de euro

Duminică, 10 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. De menționat că, la tragerile loto de joi, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 12.103 câștiguri în valoare totală de peste 859.000 de lei.Numerele câștigătoare de duminică, 10 septembrie, sunt următoarele: la Loto 6/49, sunt puse în joc numerele 31, 34, 49, 30, 4, 39; la Noroc: 8 6 3 0 0 5 1; la Joker, 44, 25, 13, 23, 39 + 6; la Noroc Plus - 1 6 1 1 5 9; la Loto 5/40, sunt câștigătoare numerele 16, 35, 12, 5, 32, 27; la Super Noroc, 9 3 2 6 0 2.La Loto 6/49, se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 10,93 milioane de lei, iar la Noroc este în joc un report cumulat de peste 7,41 milioane de lei. La Joker, reportul la categoria I este mai mare de 2,37 milioane de euro, iar la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,80 milioane de lei. De asemenea, la categoria a II-a, se află în joc peste 545.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 313.100 de lei. Reportul la 5/40, categoria I, este de peste 35.000 de euro. La Loto 5/40, la categoria I, este pus la bătaie un report în valoare de peste 174.200 de lei, iar la categoria a II-a se înregistrează peste 43.000 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 32.500 de lei.La tragerea Loto 6/49 de joi, 7 septembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 144.519,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Sectorul 6, București.