Report de peste 11 milioane de lei la Joker, categoria I

Loteria Română a anunţat numerele extrase duminică, 3 septembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reporturile au sume uriașe.Duminică, 3 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Joi, 31 august, Loteria Română a acordat 10.349 de câştiguri cu o valoare totală de peste 1 milion de lei.La Loto 6 din 49, numere câștigătoare au fost 32, 47, 21, 40, 13, 6. La Loto 5 din 40, au fost extrase numerele 11, 2, 3, 16, 13, 40. De asemenea, la Joker, au fost extrase 23, 27, 43, 14, 29, 14, iar la Noroc Plus, numerele 3, 9, 3, 7, 0, 0. La Super Noroc, au fost câștigătoare numerele 2, 2, 5, 9, 1, 8, iar la Noroc, 1, 4, 4, 8, 4, 8, 8.Reportul la Joker la categoria I, pentru extragerea de duminică, depăşeşte 11,33 milioane de lei (peste 2,29 milioane de euro). În același timp, la Loto 6/49 este în joc un report cumulat în valoare de peste 9,76 milioane de lei, însemnând peste 1,97 milioane de euro. La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 7,29 milioane de lei (peste 1,47 milioane de euro), iar la Joker, categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 445.000 de lei (peste 90.000 de euro).La Noroc Plus, este pus la bătaie, la categoria I, un report în valoare de peste 273.300 de lei sau peste 55.300 de euro, iar la Loto 5/40, categoria I, unul de peste 88.000 de lei (peste 17.800 de euro). Nu în ultimul rând, la Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 30.600 de lei.