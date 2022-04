Care e diferența dintre un grinder de tutun premium și unul obișnuit?

Orice fumător are nevoie de un grinder, dispozitivul care permite mărunțirea rapidă, ușoară și eficientă a tutunului. Fără un astfel de dispozitiv, întreaga practică devine anevoioasă, iar rezultatul final nu mai este la fel de plăcut.De altfel, denumirea acestui produs indică și scopul pentru care este folosit – în engleză, to grind înseamnă a mărunți sau a reduce un obiect la formă de pudră sau de particule minuscule prin zdrobire. Astfel, rolul unui grinder este de a mărunți tutunul cu ajutorul dinților zimțați din dotare.Dacă ai un prieten fumător ori dacă ești tu însuți unul, ai analizat probabil oferta de pe piață și ai observat că există diferite modele de dispozitive cu ajutorul cărora poți obține un tutun fin, numai bun de rulat. În cele ce urmează, specialiștii magazinului online Legalizeit îți vor releva principalele diferențe dintre un grinder tutun premium și unul obișnuit.Unul dintre cele mai întâlnite modele de grinder de tutun este cel confecționat din plastic, disponibil în multiple culori. Acesta este format din două părți, iar fiecare dintre compartimente este dotată cu zimți destinați mărunțirii tutunului.Deși un astfel de produs este extrem de accesibil ca preț, trebuie să ai în vedere faptul că nu este extrem de rezistent. Drept urmare, va trebui să investești constant în achiziționarea unui nou grinder.Pentru a înțelege în ce constă un grinder premium, trebuie să te gândești la modelele de ultimă generație, cum sunt cele din colecția SLX. Spre exemplu, grinderul SLX Non Sticky Big-3 Part este construit din aluminiu de calitate și beneficiază de un strat special nao-ceramic. Datorită acestuia din urmă, dispozitivul este protejat de acumularea răcinilor, iar fricțiunea este evitată.Modelul respectiv dispune de o sită confecționată din oțel inoxidabil, cu ochiuri de dimensiuni micronice. Aici sunt de obicei colectate resturile sub formă de pulbere, care au cea mai puternică aromă. În plus, fiind un produs premium, acesta este dotat cu magneți naturali din neodimiu, care sunt suficienți de puternici pentru a garanta o închidere sigură, dar și pentru a evita situația în care grinderul se deschide accidental.Pentru mărunțirea tutunului, se folosesc dinți în formă de trapez, realizați din aluminiu 7075 T6, acest material fiind deosebit de rezistent. Inovația acestui produs este adusă de aplicarea stratului anti-aderent atât în interiorul, cât și pe exteriorul grinderului.De menționat și faptul că, fiind realizat cu atenție la detalii și exclusiv din materiale de calitate superioară, acest grinder de tutun funcționează la fel ca în prima zi chiar și după luni de la achiziționare.Deși merită investiția, se poate întâmpla să nu îți permiți să investești într-un grinder premium. În acest caz, poți accesa platforma online a magazinului LegalizeIt unde vei găsi numeroase modele de dispozitive destinate mărunțirii tutunului. Astfel, ai posibilitatea de a opta pentru un anumit material (aluminiu, metal, plastic, lemn și altele), precum și pentru alte caracteristici ale grinderului.De exemplu, poți încerca un grinder de tutun oferit de un brand recunoscut, precum BlackLeaf. Unul dintre cele mai populare modele este cel alcătuit din patru părți, cunoscut sub denumirea de Mushroom. Dispozitivul dispune de dinți în formă de diamant, inel de silicon anti-coroziune și magneți puternici. În plus, acest grinder tutun este confecționat din aluminiu și are un diametru de 50 mm, ceea ce îți garantează maximum de confort!Articol realizat de www.iagency.ro