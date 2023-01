Care este cea mai bună carne pentru mezeluri?

Mezelurile sunt ansamblul de specialități alimentare obținute în urma prelucrării cărnii. Se bazează în principal pe carnea de porc, dar se pot găsi și mezeluri din vânat (mistreț, iepure pentru pateuri și cârnați) sau din păsări de curte (curcani, găini, rațe). Există trei tipuri principale de produse: mezeluri (fără fierbere, șuncă, cârnați, chorizo, cârnați sticks), produse fierte (jamboane fierte, pateuri) și restul produselor, cum ar fi cârnații fierți, polonezi.Ar trebui să nu mai mâncăm mezeluri? Nu! Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) recunoaște că "nu este încă clar cum crește riscul de cancer din cauza cărnii roșii și a celei procesate", deși suspectează că în timpul procesării cărnii se formează compuși chimici.Pe de altă parte, din punct de vedere nutrițional, nu tot ce se găsește pe raionul de delicatese poate fi aruncat. Pentru a reaminti, din această mare familie fac parte șunca, cârnații, cârnați sticks, crenvurști, polonezi etc.Nu este o surpriză faptul că carnea, în special carnea roșie și mezelurile, sunt surse de proteine. Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi și ne dau energie. Proteinele de origine animală, care se găsesc în carne, pește, ouă și produse lactate, sunt cele mai bine absorbite de organism și sunt cele mai echilibrate din punct de vedere al aminoacizilor.Știm că ordinea ingredientelor indică cantitatea de ingredient din produs, deci dacă cumpărăm șuncă de porc, primul lucru care ar trebui să apară este șuncă de porc.Cât de mult din acest ingredient are?Exemplu: șuncă de porc (85%). Da, ar trebui să fie 100%, dar, din păcate, nu vom găsi acest procent, deoarece are întotdeauna "aditivi". IMPORTANT: Dacă procentul este mai mic de 65-70%, veți mânca ceva care se numește șuncă, dar nu este (va conține amidon de cartofi și zaharuri în mare măsură). Nu vă faceți griji, exită și cârnați sticks sau polonezi cu până la 99% carne. Trebuie doar să îi găsiți.Fiți suspicioși la etichetele cu mai mult de 4 sau 5 ingrediente - prea mulți aditivi pentru o carne procesată "bună". De ce șunca gătită trebuie să aibă zahăr? Încercați să o găsiți pe cea fără zahăr adăugat.Pe de altă parte, în tejghelele asistate, cel mai des întâlnim că nu vom vedea niciodată vreo etichetă. Vom vedea prețul și vom vedea marca, dar nu vom vedea niciun ingredient sau informație nutrițională. Depinde de noi să ne informăm cu privire la tipul de alimente pe care le cumpărăm, iar acest lucru poate fi o sabie cu două tăișuri.Simplul fapt de a merge la o măcelărie tradițională sau chiar la o măcelărie de supermarket nu înseamnă că ceea ce vom cumpăra este mai sănătos sau mai sănătos decât ceea ce am cumpăra de pe un raft unde aceste mezeluri sunt deja ambalate. De fapt, în anumite momente, un produs ambalat, cum ar fi cârnați sticks sau polonezi, poate avea avantajul de a asigura o longevitate mai mare a produsului, deoarece este ambalată într-o atmosferă protectoare.Acest lucru nu se întâmplă de obicei în cazul mezelurilor, cu excepția cazului în care acestea sunt ambalate în vid. În orice caz, un mezel care a fost deja ambalat va pieri relativ repede odată deschis, cu atât mai mult cu cât este mai proaspăt sau mai gătit, spre deosebire de mezeluri.Umilul piept de pui este una dintre cele mai populare bucăți de carne. Are puține calorii, puține grăsimi și un conținut ridicat de proteine. Este, de asemenea, o bucată de carne incredibil de versatilă. Pe lângă carnea de pui, carnea de curcan este și ea o alternativă excelentă. Are un conținut scăzut de colesterol, multe proteine, puține calorii și grăsimi. Desigur, nici celelalte variante nu sunt neapărat nesănătoase, așa că puteți cumpăra mezeluri, precum cârnați sticks sau polonezi, din orice tip de carne.