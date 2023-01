Fermieri din județul Constanța, terorizați de o grupare de infractori: case distruse, recolte și oi furate

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a zece inculpați, acuzați de comiterea mai multor furturi de animale, produse agroalimentare și alte bunuri. În prezent, patru dintre suspecți sunt arestați preventiv, unul este în arest preventiv, un altul sub control judiciar, iar alți patru sunt în stare de libertate.Potrivit anchetatorilor, cercetările au evidențiat că pe parcursul anului 2022, suspecții au terorizat fermierii din zona Cobadin.„În seara zilei de 14.08.2022, în jurul orelor 2100, D.C.L., D.F.l., D.S.S. și N.F. au sustras un număr de 58 de ovine din turma persoanei vătămate C.M.M., situată la marginea localității Conacu, comuna Cobadin, cauzându-i persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de aproximativ 40.600 lei. Inculpatul C.S.G. l-a ajutat pe D.V. să înlesnească valorificarea unei părți din animalele sustrase și anume a transportat un număr de 5 oi în vederea valorificării acestora.La data de 27.08.2022, D.V. şi C.S.G., la instigarea și cu complicitatea lui D.S.S., au sustras o baterie Bosch, cantitatea de aproximativ 100 litri motorină și un proiector din tractorul numitului C.C.G., situat în extravilanul localității Conacu, comuna Cobadin, totodată distrugând ușa și grila tractorului”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.De asemenea, în urma cercetărilor, s-a mai stabilit că în repetate rânduri suspecții au plecat prin localități, cu căruța, intrau în curțile oamenilor și furau cereale. Au procedat astfel nopți la rând, băgând spaima în gospodari.„La data de 19.08.2022, pe timpul nopții, N.F. a sustras o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate AI, situată în extravilanul localității Conacu, comuna Cobadin. La data de 20.08.2022, pe timpul nopții, N.F. şi ŞŞ au sustras câte o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate ZC, situată în extravilanul localității Conacu, comuna Cobadin. La data de 22.08.2022, pe timpul nopții, N.F. a sustras o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate R.M. și Ş.Ş. a sustras o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate I.N., ambele sole ale persoanelor vătămate fiind situate în extravilanul localității Conacu. La data de 23.08.2022, pe timpul nopții, N.F. a sustras o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate Z.C. și Ş.Ş. a sustras o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate P.M., ambele sole fiind situate în extravilanul localității Conacu. La data de 28.08.2022, pe timpul nopții, numiții D.C.L., D.M., D.S.S. și Ș.Ş. au sustras câte o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate S.G., situată în extravilanul localității Conacu. La data de 08.09.2022, pe timpul nopții, D.C.L., D.M., D.S.S. și N.F. au sustras câte o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate M.E., situată în extravilanul localității Conacu. La data de 10.09.2022, pe timpul nopții, D.C.L. și Ş.Ş. au sustras câte o căruță de porumb știuleți din sola persoanei vătămate A.G., situată în extravilanul localității Conacu. La data de 27.08.2022, D.C.L., cu complicitatea numiților I.C. și F.Ș., a sustras în mai multe rânduri 34 saci cu floarea soarelui în greutate de aproximativ 850 kilograme, din sola persoanei vătămate M.E., situată în extravilanul localității Conacu. La data de 19.09.2022, numitul Ş.Ş. a cumpărat șase oi din specia carabaș, sustrase de către numitul F.I., cioban la turma de oi a persoanei vătămate N.C., situată în extravilanul localității Potârnichea, pe marginea canalului Dunăre – Marea Neagră, cunoscând că oile sunt sustrase. În cursul anului 2022, în mod repetat și pe timpul nopții, D.C.L., împreună cu D.V., D.S.S. și D.F., dar și cu sprijinul numitului H.I., au pătruns, prin efracție, în curtea imobilului persoanei vătămate Z.I., iar de aici au sustras, prin demontare, ferestrele geamurilor de la imobil, ușile de acces și de interior, precum și ușa de la grupul sanitar, acoperișul de la garaj, gardul împrejmuitor al curții imobilului și elementele de compunere a tavanului fals aferent parterului imobilului, cauzându-i persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de aproximativ 25.000 euro, o parte dintre bunuri fiind găsite, cu ocazia percheziţiei, la domiciliul inculpaţilor”, au mai arătat procurorii.În luna noiembrie 2022, polițiștii au descins în mai multe percheziții la domiciliile suspecților, din Cobadin, unde au găsit mai multe bunuri furate.Dosarul penal a fost trimis spre soluţionare la Judecătoria Medgidia.Punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă, arestul la domiciliu, controlul judiciar sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot în nicio situaţie să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care se bucură oricare justiţiabil.