VIDEO. AMENINȚĂRI CU MOARTEA și MAȘINA INCENDIATĂ, la Medgidia: „Dormeam când a explodat dubița. Suntem în pericol!”

Un localnic din municipiul Medgidia afirmă că este amenințat cu moartea, ba chiar i s-a dat foc unui autovehicul, în fața locuinței, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, 3 spre 4 decembrie. Sebadin Taifun Cherez a semnalat situația și polițiștilor, dar, susține el, „nu au făcut nimic”.Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Dezrobirii din Medgidia, în jurul orei 3.30. Când au ajuns pompierii, flăcările cuprinseseră deja Mercedes-ul Vito și nu au putut decât să intervină pentru ca focul să nu se extindă la locuințele din zonă. Potrivit militarilor, vehiculul a ars în proporție de 90%, iar cauza probabilă este foc pus intenționat.Această variantă este susținută și de Sebadin Taifun Cherez, care afirmă că se afla în locuință alături de familie, dormeam cu toții, când au auzit bubuitura: dubița din fața porții sărise în aer. Mai mult, bărbatul spune că suspecții au fost văzuți cum s-au urcat într-o mașină și au fugit.„Aseară s-a întâmplat, la 3.30. Eu și familia mea dormeam, când am auzit ceva afară bubuind. Am ieșit afară, mașina ardea. Ei, suspecții, s-au urcat în mașina lor și au fugit. Eu am sunat imediat la Poliție și Pompieri. Au venit polițiștii, dar nu au făcut nimic.Am mai făcut sesizări la Poliția Medgidia și nu au fost luate măsuri, cum nu se vor lua nici acum. Vă rog să mă ajutați, să se facă dreptate, suntem amenințați, eu și familia mea, amenințați foarte rău. Suntem cu toții în pericol, au venit de atâtea ori la noi acasă și ne-au amenințat. Un caz asemănător a mai fost în Medgidia, a fost aruncată benzină pe oameni, care au murit”, reclamă Sebadin Taifun Cherez.