Cât costă să crești un copil în România. Calculul, făcut pe baza cifrelor Institutului Național de Statistică

Costul creșterii unui copil în România a atins suma de 384 991 lei/an, potrivit unui calcul făcut de platforma Clubul copiilor, în condițiile în care valoarea coșului minim de cumpărături a atins 9.978 de lei pe lună în septembrie 2023 pentru o familie cu doi copii. Datele sunt extrase dintr-un studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, pe baza cifrelor Institutului Național de Statistică (INS).







În primul semestru din 2023 s-au născut puțin peste 73.000 de copii în România, cel mai mic număr de copii nou-născuți din ultimii 145 de ani, arată platforma Clubul Copiilor. Acest record negativ nu este o anomalie, ci o continuare a declinului demografic accentuat, pe care unii experți îl cataloghează ca fiind una dintre cele mai grave crize pe care le traversează țara noastră.







Potrivit datelor, cheltuielile ajung la 384.991 de lei pentru primul copil și 257.625 de lei pentru cel de-al doilea – cifre raportate la 2018. Ajustate la inflația din 2024, calculele ajung la 594.070 de lei pentru primul copil și 417.989 de lei pentru cel de-al doilea, adică peste un milion de lei pentru doi copii de 19 ani. Atât costă și o casă cu patru camere în marile orașe din țară.







Ce costă cel mai mult în creșterea unui copil







Calculul realizat de Clubul Copiilor s-a bazat pe o analiză făcută în 2018 de Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții, care au calculat coșul minim de consum pentru un trai decent pentru populaţia României. Alimentația este unul dintre cele mai costisitoare capitole, crescând odată cu înaintarea în vârstă a copiilor. Astfel, dacă în primul an de viață, copilul are nevoie de doar 300 kcal/zi, echivalentul a mai puțin de 500 de lei anual, de la 15 până la 19 ani, are nevoie de 2.600 kcal/zi, adică aproape 8.000 de lei pentru un an.

Costurile privind locuința și îmbrăcămintea rămân oarecum constante în toate etapele vieții copilului, fiind mai reduse pentru al doilea copil, căci se pot refolosi lucruri cumpărate pentru primul.







În cadrul cercetării, Syndex România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții au determinat cantitățile necesare și prețurile minime pentru alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă personală și uz casnic valabile în anul 2018. Autorii studiului au utilizat aceste prețuri în analiza lor, ajustându-le cu ajutorul indicilor anuali ai prețurilor de consum furnizați de Institutul Național de Statistică.







Cauzele declinului demografic

România nu este un caz singular în Europa. Majoritatea țărilor europene se confruntă cu aceeași problemă a îmbătrânirii populației și scăderea ratei natalității. În anul 2021, în Uniunea Europeană, numărul mediu de copii născuți per mamă era de 1,53, România situându-se peste media europeană cu 1,81 copii născuți per mamă. În Italia și Spania, două țări cu o mare comunitate de români, acest număr era de doar 1,25 respectiv 1,16.







Experții care au studiat acest fenomen în țările dezvoltate au pus acest declin pe seama mai multor factori: creșterea nivelului de educație al femeilor și numărul crescut al femeilor care-și dezvoltă o carieră, accesul facil la contracepție și planficare familială, scăderea mortalității infantile, precum și schimbării stilului de viață datorat prosperității economice.







Creșterea standardului de viață vine la pachet cu o majorare a cheltuielilor asociate extinderii familiei, precum și a așteptărilor pe care le avem legate de calitatea vieții pentru noi și copiii noștri. Astfel, mulți părinți care își doresc o familie mai numeroasă pot considera că aceasta devine o provocare financiară.