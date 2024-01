Câți ani de căsătorie trebuie să aibă un cuplu pentru ca unul dintre ei să ia pensie de urmaș

Soțul rămas în viață beneficiază de pensia de urmaș pe întreaga sa durată de viață, în anumite condiţii, începând cu împlinirea vârstei standard de pensionare, care este în prezent 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă respectivul cuplu a fost căsătorit între 10 și 15 ani, pensia de urmaș scade. Dacă cei doi au fost căsătoriți sub 10 ani, nu se primește pensie de urmaș. Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soțului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Soţul supravieţuitor ia pensie de urmaș în următoarele condiții: a) la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin 10 ani; b) indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an; c) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut; d) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut; e) soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut – până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani. Când ajunge la pensie, soțul supraviețuitor poate opta să rămână cu pensia proprie sau cu jumătate din pensia soțului decedat.