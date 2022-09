Cazierul judiciar ar putea fi eliberat gratuit, în format electronic

Un proiect de lege depus la Camera Deputaților de deputații PNL George Tuţă şi Sebastian Burduja propune ca cetățenii sau firmele să poate primi de la instituțiile statului cazierul judiciar în mod gratuit și în formă electronică, potrivit Digi24 Dacă va fi aprobată, inițiativa legislativă va scuti persoanele fizice sau juridice un un drum la ghișeele Poliției. Astfel, la solicitarea acestora, certificatele de cazier judiciar vor fi eliberate “gratuit şi în formă electronică”, după cu se spune în propunerea legislativă inițiată de cei doi liberali. Aceștia au obșinut deja sprijinul a 71 de parlamentari de la toate grupurile parlamentare și a fost înregistrată pentru dezbateri și aprobare la Camera Deputaților.”Îmi doresc ca pe perioada mandatului de parlamentar să adoptăm legi prin care uşurăm viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, prin care normalizăm relaţia pe care o au cu statul. Am depus o nouă iniţiativă legislativă alături de Sebastian Burduja pentru a simplifica obţinerea certificatului de cazier judiciar, prin introducerea posibilităţii eliberării şi în mod electronic. Sunt încrezător că legea va fi adoptată cu celeritate şi, astfel, vom consolida procesul digitalizării din România”, a declarat deputatul PNL George Tuţă.”Am promis, încă de când am preluat mandatul de ministru, că voi face tot ceea ce ţine de mine pentru a pune mecanismele de digitalizare în slujba oamenilor. Acest obiectiv se transferă şi în calitatea de deputat, prin această iniţiativă depusă împreună cu colegul meu George Tuţă. Am ales cazierul judiciar pentru că, în fiecare an, până la 2,5 milioane de români sunt puşi pe drumuri pentru a ridica o hârtie, deşi procedura ar trebui să fie extrem de simplă. Sunt sigur că toţi colegii parlamentari vor rezona la această iniţiativă. Cu toţii ne dorim un stat prietenos cu cetăţeanul şi grijuliu cu timpul lui", a declarat deputatul Sebastian Burduja.