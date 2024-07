Ce despăgubiri trebuie să primim de la companiile aeriene, în cazul anulării sau întârzierii zborurilor

Pentru zborurile întârziate sau anulate pasagerii trebuie să primească compensații bănești. Ramona Colea, reprezentanta unei companii pentru drepturile pasagerilor, ne explică ce avem de făcut.Aveți drepturi la compensații bănești și nu doar la un călduros „ne pare rău” din partea companiilor aeriene, în cazul zborurilor anulate sau întârziate, ori a pierderii bagajelor.Astfel, în cazul unei călătorii despre care pasagerul a aflat că este anulată, dacă acesta renunță la zbor, el trebuie să știe că este îndreptățit să primească prețul biletului și în plus o compensație de sumă fixă de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța totală a călătoriei. Dacă, de exemplu, călătoria era București – Paris – New York, se va calcula distanța București – New York, care depășește 3.500 de km, deci compensația în sumă fixă este de 600 de euro.Dacă pasagerul are nevoie să ajungă la destinație, în ciuda zborului anulat, este responsabilitatea companiei aeriene care i-a anulat zborul să-i ofere o rerutare, indiferent de compania cu care ar putea ajunge la destinație.„De regulă, pasagerilor li se spune că trebuie să folosească serviciile companiilor aeriene cu care au rezervat dar nu este adevărat, orice companie aeriană care îi oferă pasagerului posibilitatea de a ajunge la destinație poate fi folosită. Dacă pasagerul nu primește această rerutare și își găsește el singur această opțiune de a călători imediat și la destinația finală, își achiziționează acest bilet, urmând ca, în momentul în care ajunge la destinație, să solicite companiei aeriene responsabile pentru anulare rambursarea acestui preț plus aceeași compensație în sumă fixă de 250, 400, 600 de euro”, a explicat Ramona Colea.Dacă în acest interval a apărut și o cazare peste noapte, pe care compania aeriană nu a oferit-o ca și serviciu, o masă, un transport către cazare – toate aceste cheltuieli sunt în responsabilitatea companiei aeriene care a anulat zborul.Pentru alte cheltuieli pierdute – o noapte de cazare într-o stațiune, un concert – pasagerul se poate acoperi cu asigurare de călătorie. Deci dacă aterizarea este cu mai mult de 3 ore față de ora planificată, se oferă această compensație, pentru a acoperi prejudiciul creat.Topul companiilor prietenoase cu drepturile pasagerilor: Austrian Airlines, Lot Polish Airlines (Polonia) și Eurowings (Germania).