Ce facem cu brazii după Sărbători? Amenzi de sute de lei pentru cei care îi aruncă pe stradă sau în faţa blocului

Peste 60 de milioane de brazi se taie anual pentru Crăciun, potrivit statisticilor publicate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). În România, doar Romsilva pune în vânzare anual în decembrie 20.000 de arbori, la care se adaugă multe firme private care vând și ele brazi. Ce se întâmplă cu brazii după Sărbători? O echipă Libertatea a participat la un întreg proces de predare, colectare, tocare a brazilor de Crăciun.







Crăciunul a trecut, iar marea majoritate a românilor a început să arunce brazii pe care i-au avut în casă. Tradiția spune că bradul de Crăciun poate fi păstrat până după 7 ianuarie, când este sărbătorit Sfântul Ioan. Dar sunt mulți care, pentru că au împodobit brazii chiar din primele zile ale lui decembrie, au început deja să-i arunce.







Dar numărul acestora se diminuează de la an la an, pentru că oamenii aleg tot mai mulți să investească în brazi artificiali, pe care îi pot utiliza chiar și până la 15 ani. Asta cu toate că sunt specialiști care susțin că nici bradul artificial nu este o soluție pe atât de ecologică pe cât pare, procesul de fabricare al acestora fiind unul poluant. Totuși, cu fiecare an scade numărul celor care își cumpără un brad natural.







Aruncarea brazilor de la etaj, în continuare o practică „Trebuie renunțat la practica aruncării brazilor de la etaj, care este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru mașinile care sunt parcate în apropierea blocurilor. Din păcate încă mai există persoane care aruncă pe fereastră pomii de Crăciun sau îi lasă la întâmplare, pe străzi”, a spus Laurențiu Alexandru Păștinaru, președintele ANPM, într-un comunicat. Agenția a făcut un apel către locuitorii din zonele de blocuri „să depoziteze brazii exclusiv la punctele de colectare a deșeurilor aflate în imediata vecinătate a imobilelor, nu pe aleile de acces, trotuare, spații de parcare sau spații verzi”.







O variantă, pentru predarea brazilor uscați, în vederea reciclării, o reprezintă punctele de colectare organizate de unele magazine de bricolaj care oferă vouchere valorice celor care vin cu brazii în acele puncte.







După ce acești brazi sunt colectați din stradă, ajung la firma de salubritate unde sunt tocați. Apoi, bradul devine compost care să ajute la îmbunătățirea solului.