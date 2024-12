Amenzile ar putea fi mai usturătoare pentru şoferi, începând de anul viitor

Pe lângă majorarea salariului minim, Anul Nou ne-ar putea aduce și majorarea punctului de amendă, de la 165 de lei la 202,5. Neatenția și abaterile în trafic ne-ar putea costa astfel cu 20% mai mult ca acum.Dar, amenzile mai mari nu par să-i disciplineze pe șoferi. Statisticile poliției arată că începutul anului aduce și cele mai multe contravenții.Legea spune că valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie care acum este 3.700 de lei. Dar, de la 1 ianuarie, acesta va crește, automat, la 4.500 de lei, ceea ce ar putea duce la o mărire cu 20 de puncte procentuale.Dacă treceți cu mașina pe culoarea roșie a semaforului ați putea plăti anul viitor 1.215 lei, cu 225 de lei mai mult ca în prezent. O bere băută înainte de a vă urca la volan va însemna și ea 337 de lei în plus scoși din buzunar. Cu 75 de lei mai mult v-ar putea costa lipsa centurii de siguranță.Cu toate că începutul de an vine, de regulă, cu amenzi mai mari, șoferii nu par să se disciplineze. Ianuarie și februarie, spun polițiștii, sunt lunile cu cele mai multe abaterii.Valoarea punctului de amendă intră în vigoare abia după ce Guvernul dă o hotărâre în acest sens. Totuși, nu este exclus ca Executivul să decidă plafonarea valorii punctului de amendă la nivelul actual, relatează stirileprotv.ro