Ce impact poate avea regenerarea urbană pentru orașe – un proiect al IULIUS a resetat dezvoltarea Iașului

Zona Palas Iași - 2007 Zona Palas Iași - 2007 Palas Iași - 2024 Palas Iași - 2024

Palas este un proiect ce rezultă dintr-un parteneriat public-privat, pentru că ansamblul care a dat startul unei noi ere în real-estate a fost dezvoltat de IULIUS pe un teren care se află, parțial, în proprietatea administrației locale. Până la final de 2023, a generat 24,5 milioane de euro contribuție la bugetul local, iar 41,3 milioane de euro sunt contribuţiile la bugetul de stat consolidat.





Competitivitate în IT Despre Iașul ca destinație de business se vorbește mai mult în ultimul deceniu, atunci când s-a inaugurat Palas Iași, un proiect care a pus orașul pe o hartă a atractivității pentru mari companii internaționale din IT, alături de Capitală și chiar alte destinații europene. La nivel regional, Palas a reprezentat o soluție pentru valorificarea și creșterea forței de muncă de calitate, motorul principal al dezvoltării oricărei economii. Oportunitățile de carieră au fost tot mai multe, pe măsură ce se dezvoltau spații de birouri de talie europeană, care au atras companii foarte mari într-o regiune ce părea amorțită. Amazon, Ness Digital Engineering, Centric, Endava, Basware, Accenture, Veoneer, Capgemini sunt doar câteva dintre marile companii care au aşezat Iaşul pe harta lor de investiţii, extinzându-şi echipele an de an. Astfel, de la o deficiență majoră privind spațiile de birouri și o migrare constantă a talentelor spre alte orașe și în străinătate, Iașul este astăzi un etalon privind dezvoltarea atractivității de business, în Palas Iași și Palas Campus (cea mai mare clădire de birouri din România) fiind 130.000 mp de birouri premium, cu certificare sustenabilă, în care s-au stabilit nu mai puțin de 70 de companii. Cu o dinamică constantă și un profil de companii diversificat, în birourile din centrul orașului lucrează peste 14.000 de angajați.





Centrul orașului a redevenit atractiv În cei 12 ani de la inaugurare, pentru comunitatea locală, Palas este locul în care se reunesc natura, evenimentele și socializarea. Performanța sa a atras și branduri puternice, pe care regiunea le aștepta și care vin în proiecte de succes. Însă, nu doar branduri internaţionale şi-au găsit loc în Palas, ci şi numeroşi antreprenori locali, ponderea acestora fiind de 36%, majoritatea specializaţi pe segmentul de restaurante, locaţii în food court şi servicii.

Palas Iași este sinonim cu evenimente diverse, timp liber, cumpărături, joburi, turism de shopping, relaxare pe iarbă, un nou simbol al Iaşului și beneficii reale pentru economie. Locul din centrul orașului în care nu se întâmpla mai nimic acum 15 ani este acum unul care a întregistrat peste 22,1 de milioane de vizite. Traficul mediu în 2023 a fost de 60.000 de vizite/zi, cifră care reprezintă traficul unui mall performant din Bucureşti.

















Zona Palas Iași - 2007 Zona Palas Iași - 2007 Palas Iași - 2024 Palas Iași - 2024

Astfel, pe lângă shopping și business, Palas este un magnet social, iar un atu major în sensul acesta este grădina amenajată pe modelul celor de la Versailles, care invită să stai pe iarbă și să admiri un peisaj natural care pare că a fost acolo dintotdeuna, deși nu a fost așa. În fiecare weekend se întâmplă ceva în proiectul de lângă Palatului Culturii din Iași, fiind unul dintre principalii generatori de evenimente: de la târguri de cariere, imobiliare, convenții dedicate inventicii, până la concerte de muzică clasică, expoziţii, festivaluri, activităţi educative pentru elevi, proiecţii de cinema în aer liber și diverse spectacole.



Zona Palas Iași - 2007 Zona Palas Iași - 2007 Palas Iași - 2024 Palas Iași - 2024 Palas integrează: peste 63.000 mp de retail (peste 270 de magazine); cel mai mare food court din estul țării cu peste 25 de restaurante cu specific internațional; 7 clădiri office clasa A; 4 săli de evenimente Congress Hall cu până la 1.000 de participanți; cea mai mare parcare subterană din România cu peste 2.500 de locuri; 5 hectare de parc, carusel venețian, lac, foișor, vestigii arheologice ale fostei gospodării a Curții Domnești, patinoar sezonier, amfiteatru în aer liber cu 460 locuri etc. Un astfel de proiect, chiar mai amplu, va dezvolta IULIUS și la Constanța, pe un teren de 38 de hectare al Oil Terminal, neutilizat. Luând în calcul potențialul încă neexploatat al orașului portuar, o astfel de investiție va contribui la dezvoltarea economică, turistică și socială, așa cum s-a întâmplat și la Iași.

70 de companii multinaționale, 14.000 de locuri de muncă, cea mai performantă destinație de shopping din afara Capitalei, parc de 5 hectare, evenimente variate și constante, principalul loc de întâlnire din Iași. Astfel poate fi definit Palas Iași, primul proiect de regenerare urbană care a fost realizat în România, de compania IULIUS, aceeași care anunță o investiție de 800 de milioane de euro și la Constanța. Mai important este faptul că toate acestea au luat locul unei zone centrale, dar care nu a beneficiat de prea multă atenție. Un spațiu verde cu numele, pentru că imaginile arată un peisaj dezolant, chiar lângă cea mai reprezentativă clădire din regiunea Moldovei. Cum s-a produs schimbarea? În mare măsură, printr-o investiție privată, care a restructurat centrul orașului și a pus pe un alt curs strategia de dezvoltare a Iașului, atrăgând după sine și alte demersuri care au generat evoluție pe toate palierele.