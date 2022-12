Ce marcă de frigider este cea mai bună?

În zilele noastre, a avea un frigider este foarte important. A nu avea unul este deja o problemă, deoarece acest aparat electrocasnic îndeplinește funcții importante și aduce numeroase beneficii.Frigiderul este un aparat care îndeplinește funcția de a păstra la o anumită temperatură diverse alimente sau lichide astfel încât acestea să nu se strice. De exemplu, produse alimentare, lapte, ouă, mezeluri, fructe, legume, băuturi răcoritoare, apă etc.Deși considerăm că este unul dintre cei mai importanți factori la achiziționarea unui frigider, este important să înțelegem cum vând diversele mărci acest aparat. De exemplu un frigider LG poate avea dimensiuni diferite față de un frigider Samsung. Frigiderele sunt enumerate în funcție de capacitatea lor internă și de dimensiunile externe, iar aici lățimea joacă un rol important.Dimensiunea frigiderului depinde de cantitatea de alimente pe care o vom avea în interiorul frigiderului nostru, de câte persoane locuiesc sau vor locui în viitor în casa în care vom avea aparatul, deoarece este foarte important să ținem cont de aceste specificații pentru a nu fi nevoiți să schimbăm frigiderul din când în când.Plănuiești să înlocuiești frigiderul actual?Ia în considerare aceste două puncte:· Ia în considerare lățimea frigiderului actual, măsoară de la perete până la partea din față a frigiderului și înălțimea. Astfel, va fi mult mai ușor să găsești înlocuitorul perfect.· De asemenea, măsoară dimensiunile sertarelor și rafturilor din bucătărie.Amintește-ți că fiecare producător este diferit, așa că ia în considerare faptul că, atunci când instalezi aparatul, unii recomandă o anumită distanță față de perete.Dacă este pentru prima dată când vei cumpăra un frigider, trebuie să iei în considerare câteva aspecte importante, de exemplu tipul de uși, prețul, mărimea, capacitatea, tipul de sertare și evident marca, pentru că, de exemplu, un frigider LG, care vine de la un producător consacrat, probabil va fi mai bun decât unul de la un producător de care nu ai mai auzit până acum.Tipul de uși este un punct foarte important, deoarece definește varietatea de prețuri și modele de pe piață.Deși ușile în stil francez sunt cele mai populare în prezent, există și alte modele și modele care se adaptează la nevoile economice ale diferiților clienți.Modelul cu ușă franceză este foarte popular pe piață, în principal datorită designului său care iese în evidență față de celelalte tipuri de frigidere. Acest model are un congelator în partea de jos ca un sertar, iar frigiderul general în partea de sus cu două uși de jumătate de lățime, conform studiilor indică faptul că acesta ar fi cel mai bun stil pentru oameni. Ia în considerare un frigider LG dacă îți place acest model.Frigiderele Side-by-side au un design cu lățime egală pentru congelator și frigider, cu congelatorul în partea stângă și frigiderul în partea dreaptă. În ciuda faptului că sunt proiectate proporțional, oamenii aleg adesea alte modele.Este poate cel mai comun model din categoria frigiderelor tradiționale, un model clasic, au o ușă cu lățime completă, un congelator foarte simplu în partea de sus, dar care își îndeplinește funcția 100%. Deși frigiderele cu ușă franceză sunt mai populare astăzi, modelele cu congelator superior sunt încă cel mai bine vândut tip de frigider. Ia în considerare un model de frigider cu congelator Arctic dacă îți place acest tip de frigider.Acest model este foarte asemănător cu modelul cu ușă franceză, cu diferența că acest model are de obicei o ușă și uneori două uși pe partea frigiderului. Este însă diferit de stilul francez, deoarece congelatorul este mai mare.După cum am menționat, dincolo de dimensiunea și stilul ușii, există și alte considerente importante înainte de a achiziționa un frigider.Există o mare varietate de mărci de frigidere pe piață astăzi, însă materialul este un punct de diferențiere față de restul, de exemplu; frigiderele din oțel inoxidabil sunt cele mai populare și foarte durabile și cu un finisaj rezistent la pete, însă oțelul inoxidabil negru care conține un strat de polimer închis este mult mai ușor de păstrat curat decât cele tradiționale.Organizarea este importantă, dar și designul. Sertarele cu role se deschid și se închid mai ușor decât cele cu glisiere din plastic pe plastic, iar sertarele în stil franțuzesc tind să aibă o organizare mai bună și modalități facile de a organiza totul.Este dificil să găsești o marcă sau un model care să îndeplinească această funcție.Prețurile pot varia în mod direct pentru multe lucruri, însă ceea ce ne interesează este că este un frigider care poate oferi calitate și își îndeplinește funcția principală.În prezent, pe piață există o mare varietate de frigidere. În următoarele rânduri îți vom prezenta câteva dintre cele mai bune mărci de frigidere analizate în funcție de:· Informații pentru consumatori· Instrucțiuni și garanție· Finisaje· Consumul de energie declarat· Consumul de energie la sarcină maximă· Scurgere de temperatură (etanșeitate)· Eficiența schimbului de energie· Siguranța electrică· Caracteristici și accesoriiÎn urma studiului, s-a stabilit că cele mai bune mărci care îndeplinesc aceste cerințe sunt:· Frigider Samsung· Frigider LG· Frigider Daewoo· Frigider Whirlpool· Frigider Hisense.