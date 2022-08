Ce NU ai voie să faci de Adormirea Maicii Domnului

Chiar daca nu mai este post, ziua de 15 august trebuie respectata. Este indicată multă cumpătare la masă de Sfânta Maria.Ciobanii, în ziua de Sfânta Maria Mare, îşi coboară turmele de oi de pe munte, semn că anotimpul călduros este pe sfârşite.Printre superstiţiile legate de Sfânta Maria Mare se regăsesc şi cele legate de foc. În multe sate româneşti, nu se aprinde focul cu două zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile şi să ia boli care pocesc pentru cei ce mănâncă gătit la foc în aceste zile.Gospodarii vor avea recoltele blestemate şi fără roade dacă vor lucra în această zi mare, de Sfânta Maria, iar vitele li se vor îmbolnăvi şi gospodăria se va destrăma.Adormirea Maicii Domnului. Se spune ca in aceasta zi nu e bine sa te scalzi in rauri de munte, altfel vei fi "lovit" de soarta.Daca ai de facut un drum important în această zi, e bine să fii însoțit de cel mai bun prieten. Se spune ca in aceasta zi pot avea descarcari electrice pentru a arata supararea Fecioarei Maria fata de oamenii necredinciosi si neuniti. Plecarea la drum de unul singur arata egoism si independenta. Daca vrei sa fii protejat, desi mergi de unul singur la drum, să ai cu tine o cruciulita sau un obiect sfintit si vei fi in afara oricarei primejdii.De Sfânta Maria Mare, în Transilvania, există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică, dis de dimineaţă, fructe din recolta de struguri şi de prune, pentru a fi sfinţite de către preoţi şi împărţite apoi credincioşilor. De asemenea, fetele nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică, aşezându-le la icoane. În modul acesta, se crede că familiile acestora vor fi protejate de boli şi de necazuri.Tot în această zi de sărbătoare, de Sfânta Maria Mare, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului, pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii şi să le ajute să nască prunci sănătoşi. Tradiţia nu-i uită nici pe cei care au părăsit această lume, astfel că, în dimineaţa de 15 august, se tămâiază mormintele.Ziua de 15 august este ultima in care mai pot fi culese plante miraculoase pentru tratarea diferitelor afectiuni, Citește mai departe