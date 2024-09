Ce spune Avocatul Poporului despre recalcularea pensiilor. Ce pot face vârstnicii nemulţumiţi

Avocatul Poporului, instituţie condusă de Renate Weber, a anunțat că nu are nicio responsabilitate în ce privește recalcularea pensiilor. Instituția anunță că are „în analiză” o posibilă atacare la CCR a legii pensiilor. „Atunci când vom lua o decizie, o vom aduce la cunoștința opiniei publice”, se arată într-un comunicat de presă. Avocatul Poporului le transmite pensionarilor nemulțumiți că pot contesta în instanța decizia de recalculare, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data primirii”, a precizat acesta. Potrivit comunicatului citat, Avocatul Poporului precizează că „nu are conferită prin lege prerogativa calculării ori recalculării pensiilor” și transmite pensionarilor nemulțumiți de recalculări că „dispun de un termen de decădere 45 de zile, de la comunicare pentru a contesta decizia de stabilire a pensiei la instanța judecătorească competentă. În caz contrar, decizia rămâne definitivă”.Referitor la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, răspunderea pentru calculul drepturilor de pensie aparține în exclusivitate caselor de pensii. Avocatul Poporului nu are conferită prin lege prerogativa calculării ori recalculării pensiilor, iar operațiunile sau modalitățile tehnice de calcul, de determinare a punctajului mediu anual etc. Precizăm că depunerea unei petiții la instituția Avocatul Poporului sau contestarea acesteia la casa de pensii emitentă, nu suspendă și nu întrerupe termenul în care se poate introduce acțiune la instanța judecătorească competentă, se arată în comunicatul citat.