Ce străzi din municipiul Constanța și din Cernavodă nu vor avea luni curent electric

E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Astfel, lucrările au fost reduse la cele care sunt absolut necesare. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. Luni, 25 septembrie, nu vor beneficia de curent electric, între orele 9:00 - 17:00, consumatorii din municipiul Constanța, de pe străzile Bravilor nr. 1, aleea Topolog, bulevardul I. C. Brătianu nr. 48-58, străzile Justitței, Slt. Chiosea Sandu, Lt. Hanes Gheorghe, bulevardul I. C. Brătianu nr. 43-45, bulevardul I. C. Brătianu nr. 45, strada Justiției nr. 24, strada Justiției nr. 20, strada Justiției nr. 18. Altă întrerupere va fi făcută pe strada Șoseaua Mangaliei nr. 74, între orele 12:00 - 16:00. În oraşul Cernavodă, vor avea loc întreruperi de scurtă durată a punctelor de consum PT 576 Garaje FCNE, spații servicii A2, între Cernavodă și Medgidia, stație RAJA Captare Dunăre, PT 341 Tratare apă RAJA, Crama Noblesse, strada Dealu Vifor, Daciei şi Canalului.