Cele mai cool lookuri de vară, fără efort: 10 accesorii must-have 

Accesoriile sunt esenţiale dacă îţi doreşti ţinute de vară fără cusur. Un outfit nu va fi niciodată complet fără accesoriile potrivite, care să te ajute să îţi pui în valoare stilul personal. Vara, accesoriile colorate, din materiale lejere sau naturale, se număra printre cele mai populare alegeri.Află de mai jos cu ce accesorii must-have poţi să obţii cele mai cool lookuri de vară:Cerceii statement se referă la modelele ce ies din tipare şi ies în evidenţă, fie prin dimensiuni generoase, fie prin aplicaţii preţioase sau culori deosebite. O pereche de cercei cu design special te vor ajuta să scoţi din anonimat orice tip de ţinută. Îi poţi asorta cu rochii de vară maxi, rochii elegante sau chiar cu jeanşi şi cămăşi. Adăugă unei astfel de ţinute o geantă de damă din piele colorată sau sandale gladiator pentru un look modern de vară.Brăţara tennis a făcut istorie în lumea bijuteriilor şi se remarcă printr-un design delicat, numai bun pentru ţinute de vară reuşite. O brăţară tennis din argint şi zirconiu are un preţ prietenos şi se va integra uşor în zeci de outfituri. Poart-o în ţinute de zi cu jeanşi, tricouri din bumbac, cămăşi, genţi Guess sau Michael Kors model shopper şi balerini sau tenişi. În ţinute de seară, o poţi accesoriza cu rochii negre sau colorate ori chiar cu salopete elegante.Când vine vorba de genţi de damă, modelul shopper reprezintă cea mai bună alegere pentru un look complet de vară, mai ales dacă nu vrei să îţi lipsească nimic. Într-o geantă shopper poţi să îţi pui tot ce ai nevoie, de la portofel şi chei şi până la agenda, laptop sau cărţi.Dacă vrei un model care să reziste excelent în timp, optează pentru o geantă Guess. Acestea se găsesc uşor, genti dama fie online , fie-n magazinele de fashion şi se pretează pentru ţinute casual, smart casual sau chiar elegante. O geantă Guess model shopper în nuanţe de maro sau negru se va asorta rapid cu o mulţime de culori.Ţinutele de vară colorate se alcătuiesc uşor când ai la îndemână accesoriile potrivite. O eşarfă din mătase sau satin, în culori vii, precum oranj, verde sau albastru, îţi va scoate în evidenţă orice ţinută, într-un mod pozitiv. Eşarfa colorată din mătase se asortează uşor cu rochii, fuste plisate sau mini, tricouri, cămăşi sau salopete.Geanta din paie reprezintă o emblemă a sezonului cald. O poţi integra în ţinute de plajă sau de zi, iar majoritatea modelelor rezista excelent în timp. Mai mult, geanta din paie este o piesă timeless, care nu iese din trend de la un sezon la altul. Poţi alege modele de dimensiuni medii, pe care să le combini cu rochii colorate, blugi, fuste midi sau outfituri de plajă. Optează pentru genţi Guess, Michael Kors sau Coach dacă îţi doreşti un model de brand, pe care să-l porţi ani în şir.Ochelarii de soare nu îţi pot lipsi din colecţia de accesorii de vară. De ce? Ai bine, aceştia nu doar completează ţinute, ci îţi şi protejează ochii de razele nocive ale soarelui. Ochelarii de soare cât eye sunt o piesă clasică, pe care o poţi asorta cu o mulţime de ţinute, de la cele casual la cele elegante. Optează pentru modele în nuanţe de negru sau maro, care să fie versatile şi uşor de purtat.Inelele cu pietre strălucitoare sunt numai bune pentru lookuri desăvârşite de vară. Poţi să alegi dintr-o mulţime de modele şi tipuri de pietre, în funcţie de preferinţe şi buget. Nu doar diamantele reprezintă o alegere viabilă, ci şi zirconiul, smaraldul, safirul, rubinul, quartzul sau topazul.Accesoriile pentru păr devin uşor vedetele verii, când le integrezi în ţinutele potrivite. Fundele din material textil, de la satin şi până la bumbac, în culori pământii sau puternice, merg de minune în ţinute cu cămăşi, salopete, jeanşi, rochii mini sau fuste plisate. Poartă-le în special în ţinute de zi sau de plajă.Precum în cazul ochelarilor de soare, şapca nu este doar un accesoriu cool, ci chiar te ajută să protejezi capul de razele UVA/UVB, în special în toiul verii, când acestea devin foarte puternice. Include cel puţin un model de şapca în dressingul tău, de preferat în culori neutre, că negru, crem, gri sau bleumarin.Husa de telefon poate să se transforme rapid într-un accesoriu fashion, mai ales dacă o alegi cu atenţie. Pentru lookuri desăvârşite de vară, optează pentru huse în culori vii, precum galben, verde, portocaliu sau roz. Acestea te vor ajuta să completezi atât ţinute de zi, cât şi de seară.Inspiră-te din lista de mai sus ca să alegi accesoriile potrivite pentru sezonul cald, în funcţie de stilul personal şi de buget.