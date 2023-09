Cele mai utile aparate şi device-uri pentru casă: cum să le alegi uşor

Tehnologia îţi poate face viaţa mai uşoară într-o mulţime de moduri. De la smartphone şi până la laptop, zeci de device-uri au transformat viaţa de zi cu zi şi au avut un impact pozitiv asupra modului în care muncim, ne relaxăm sau comunicăm.Tehnologia nu este utilă doar la muncă sau atunci când vrei să comunici cu cei dragi, ci îţi poate uşura viaţă şi acasă.Iată câteva sfaturi de folos ca să alegi cele mai potrvite device-uri şi aparate pentru casă:Curăţarea podelelor şi a pardoselilor este o activitate peste care nu poţi sări, indiferent de dimensiunile casei sau apartamentului tău. De cele mai multe ori, curăţenia este o activitate care îţi poate consuma multă energie. Vestea bună este că există aparate care îţi pot face viaţa mai uşoară. Aspiratorul vertical este unul dintre aceste aparate, iar utilizarea lui este mult mai uşoară comparativ cu un model de aspirator clasic.Descopera oferta completa pe Emag de aspiratoare verticale , acestea fiind aspiratoare ce îţi permit să faci curat fără să te apleci sau să trebuiască să stai în poziţii incomode. Poţi folosi aspiratorul vertical atât pe parchet sau gresie, cât şi pe mochete sau covoare. Dacă îţi doreşti un model de la un brand de renume poţi opta pentru un aspirator Karcher sau Dyson.Uscarorul de rufe te ajută să economiseşti nu numai timp, ci şi spaţiu. Îngrijirea rufelor este o activitate ce îţi poate consuma timp şi resurse. În plus, pentru a usca rufele atunci când le scoţi din maşina de spălat ai nevoie de un spaţiu dedicat, fie că foloseşti sârmă sau frânghie ori un uscător metalic.Cu ajutorul unui uscător de rufe vei scăpa de grijă de a pune hainele la uscat. În plus, majoritatea hainelor vor ieşi din uscător gata de pus în dulap, fără a mai fi nevoie să le calci.Boxa smart este un device accesibil şi util în orice casă. Aceasta vine cu un asistent virtual integrat, care te poate ajuta cu task-uri diverse, de la a da play la muzică preferată şi până la a-ţi dicta reţete de pe internet. Tot cu ajutorul boxei smart poţi să controlezi alte obiecte smart din casă, precum becurile, soneria sau aspiratorul robot.Avantajul unei astfel de boxe este preţul. Găseşti modele al căror preţ porneşte de la câteva sute de lei. Mai mult, boxa smart nu va ocupa mult spaţiu în casă. O poţi pune pe o etajeră, pe masă sau chiar pe noptieră.Umiditatea excesivă poate afecta aspectul estetic al pereţilor şi al casei. În plus, aceasta dăunează sănătăţii şi poate agrava anumite afecţiuni, precum alergiile. Dacă te confrunţi cu umiditate excesivă în casă, fie din cauza tipului de construcţie, fie din cauza vremii de afară, este o idee bună să alegi un dezumidificator pentru casa ta.Există o mulţime de modele de dezumidificatoare de dimensiuni reduse, pe care le poţi pune în living, pe balcon sau în dormitor.Praful şi alergenii din aer dăunează sănătăţii. Este o idee bună să acorzi atenţie aerului pe care îl respiri, în special la tine casă. De aceea, un purificator de aer este o super adiţie pentru casa ta. Acesta te va ajuta să respiri un aer mai curat, dar şi să faci mai puţină curăţenie. Atunci când în casă nu mai este foarte mult praf, mobila şi pardoselile se vor păstra curate pentru mai mult timp. În funcţie de dimensiunile aparatului, vei găsi modele la preţuri accesibile, cât şi modele la preţuri ridicate. Alege în funcţie de dimensiunile casei, dar şi de bugetul tău.Poţi să te bucuri de mai mult confort la tine acasă cu ajutorul aparatelor şi device-urilor potrivite. De la aspiratorul vertical şi până la dezumidificator sau uscător de rufe, o mulţime de aparate îţi pot uşura viaţa. Este important să le alegi în funcţie de nevoile tale, dar şi de spaţiul de care dispui în casă.