City Park Mall Constanța pregătește un festival al culorilor și tradiției românești la Târgul de Mărțișor

– În perioada 16 februarie – 8 martie, City Park Mall of Constanța invită clienții să celebreze sosirea primăverii la Târgul de Mărțișor, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de sezon. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și se desfășoară în piațeta liftului panoramic de la nivelul -1, între orele 10:00-22:00.Vizitatorii centrului comercial vor avea ocazia să descopere o gamă bogată de mărțișoare, decorațiuni inspirate din cultura românească, articole și accesorii hand-made și, de asemenea, să sărbătorească dragostea și prietenia într-un mod special. În plus, cei prezenți pot oferi celor dragi cadouri colorate și pline de tradiție.Târgul de Mărțișor este un eveniment înrădăcinat în inima tradiției românești, cu o semnificație profundă în cultura locală, unde meșterii își dezvăluie priceperea și creativitatea. Acesta nu reprezintă doar o ocazie de a achiziționa obiecte deosebite, ci și un mod autentic de a păstra și sărbători valorile culturale și spirituale ale țării noastre.