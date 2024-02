GIOELIA ÎȘI EXTINDE PREZENȚA ÎN ROMÂNIA CU UN NOU MAGAZIN ÎN CONSTANȚA

[email protected]

Constanța, 13 februarie 2024În plină expansiune globală, Gioelia Cremeria, renumitul brand de înghețată, anunță deschiderea unui nou magazin în România. Această inaugurare, a 14-a din țară și a 46-a la nivel mondial, va avea loc pe 14 februarie la City Park Mall din Constanța.În conformitate cu tradiția de a oferi experiențe excepționale, Gioelia îi va invita pe toți participanții la eveniment să se bucure de înghețată gratuită între orele 15:00 și 18:00 în ziua deschiderii. Această inițiativă este un gest de recunoștință față de clienții săi și un semn al angajamentului brand ului Gioelia pentru excelență și ospitalitate.Succesul numelui Gioelia se bazează pe înghețata sa artizanală italiană, preparată zilnic cu o selecție largă de produse proaspete și de calitate. Acest angajament față de autenticitate și excelență este ceea ce deosebește acest brand de competitorii lui și întărește poziția sa ca punct de referință în sectorul din care face parte.Cu prezență în șase țări: România, Spania, Italia, Moldova, Grecia și Arabia, brand ul își reafirmă creșterea și popularitatea pe piața globală.În spatele acestui proiect se află Alexandru Sautner, om de afaceri și bucătar renumit, împreună cu Flavia Maxim, director al Gioelia România, care se asigură de creșterea familiei Gioelia în România. Viziunea și direcția lor au fost cheia dezvoltării și succesului brand ului în regiune. Cu această nouă deschidere a unui magazin în Constanța, ei își demonstrează încă o dată pasiunea pentru răspândirea gustului autentic și de înaltă calitate al unui gelato din Italia, în întreaga lume.Gioelia Cremeria, City Park Park Mall of ConstanțaData: 14.02.2023Locație: Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C, Constanța 900419, RomâniaPentru mai multe informații:Dolores +40 741 283 928Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje. City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre.Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.