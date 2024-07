Cod galben de caniculă și disconfort termic la Constanța! Cum vă puteți proteja

Conform atenționării meteorologice emise A.N.M., mâine, 10 iulie, valul de căldură va continua să se extindă în toată Dobrogea, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi în general de 35-37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Minimele nu vor mai coborî sub 20 de grade, caracterizând o noapte tropicală.Direcția Generală Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța va asigura: funcționarea fântânilor arteziene existente, în special în timpul zilei, pentru menținerea umidității aerului, stropirea cu apă a bulevardelor și străzilor principale, în special în locurile aglomerate pentru menținerea umidității aerului, stropirea spațiilor verzi din parcuri pentru menținerea umidității aerului, executarea dezinsecțiilor și dezinfecțiilor pe teritoriul municipiului, precum și asigurarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și posturi de prim ajutor. Ca în fiecare an, în sprijinul constănțenilor intervin și farmaciile din municipiu. Oamenii se pot răcori și hidrata în incinta acestora și în mare parte dintre ele beneficiază gratuit și de măsurarea tensiunii arteriale.Pentru protejarea stării de sănătate pe timp de caniculă, reprezentanții Serviciului Protecție Civilă recomandă mai multe lucruri. Să evităm, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 – 18.00. Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu cinci grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 grade Celsius. Purtați pălării de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale, de culori deschise.Beți zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute. Nu consumați alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.Evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc). Aveți grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. Păstrați contactul permanent cu vecinii, rudele, cunoștințele care sunt în vârstă sau cu dizabilități, interesându-vă de starea lor de sănătate.Orice problemă poate fi semnalată permanent la numerele de telefon: 0241/550055 (Dispecerat Primăria Municipiului Constanța) și 0737552271 (Dispecerat Serviciul Protecție Civilă).