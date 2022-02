COD GALBEN DE NINSOARE ȘI VISCOL, ÎN DOBROGEA

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis un cod galben de precipitații sub formă de ninsoare pentru intervalul 28 februarie, ora 6,00 – 1 martie, ora 10.00. Potrivit specialiștilor, vor fi precipitații sub formă de ninsoare, izolat viscol, vânt 55-65 km/h. Va fi vizat sud – estul țării, zona Dobrogea,„În intervalul menționat, în sud-estul țării, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală în general de 55…65 km/h și local va fi viscol. Se va depune strat de zăpadă, mai consistent în Dobrogea continentală. Pe litoral și în deltă precipitațiile vor fi mixte, iar rafalele vor depăși 70 km/h. Până la mijlocul săptămânii, în jumătatea de est a țării și la munte, temporar va ninge, iar vremea va fi rece pentru această perioadă”, arată ANM.