Comportamentul responsabil față de animalele de companie: o obligație etică și legală

Animalele de companie aduc bucurie, afecțiune și lumină în viețile noastre. Pentru a le asigura o viață fericită și sănătoasă, este esențial să adoptăm un comportament responsabil în raport cu ele. Prin înțelegerea nevoilor lor, acordarea atenției corespunzătoare și respectarea angajamentelor pe termen lung, putem contribui la relații armonioase și benefice atât pentru oameni și societate, cât și pentru animalele noastre de companie. Comportamentul responsabil față de animalele de companie nu este doar o opțiune, ci o necesitate etică și morală.







Animalele au nevoie de un cămin care să le ofere siguranță și confort, de o familie care să le ofere grijă și afecțiune. Locul lor nu este pe străzi sau în adăposturi. Ele au nevoie de un mediu curat, cald și adaptat nevoilor lor specifice. Adăposturile reprezintă soluții temporare și, cele mai multe, nu pot oferi condiții bune de trai pentru animalele pe care le găzduiesc. De aceea, este foarte important să adoptăm animale și nu să le cumpărăm și să sprijinim adăposturile, prin voluntariat sau prin donații, astfel încât să poată asigura resursele necesare îngrijirii câinilor.







Microciparea, vaccinarea și sterilizarea sunt proceduri esențiale pentru sănătatea și binele general al câinelui de companie. Microciparea furnizează o modalitate eficientă de identificare și reîntoarcere a câinelui în caz de pierdere sau rătăcire, contribuind la reunirea rapidă a acestuia cu familia sa. Vaccinarea joacă un rol crucial în prevenirea bolilor infecțioase grave, asigurând o imunitate adecvată împotriva unor afecțiuni cum ar fi rabia, parvoviroza și leptospiroza. Aceste vaccinuri nu numai că protejează câinele, dar și comunitatea înconjurătoare. Sterilizarea este metoda umană și eficientă de control a suprapopulării și reduce numărul de câini fără stăpân și aduce beneficii semnificative pentru sănătatea și comportamentul câinelui, inclusiv prevenirea unor afecțiuni precum cancerul și comportamentele nedorite.







În România, sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege (conform OUG 155/2001, art. 13 și legea 257/2013), iar nerespectarea acestei legi atrage amenzi cuprinse între 5 000 și 10 000 de Lei.







Animal Society, alături de partenerul său – Four Paws International și Primăria Municipiului Constanța, derulează în mod regulat campanii de sterilizări gratuite pentru animalele de rasă comună din Constanța, pentru a veni în sprijinul societății civile și a animalelor comunității. Programul campaniilor pentru anul 2023 s-a încheiat, dar echipa de medici veterinari Animal Society va reveni în Constanța în 2024, cu noi campanii de acest fel.







Hrana adecvată reprezintă o componentă esențială a îngrijirii animalelor de companie. Fiecare specie are cerințe nutriționale specifice, și proprietarii responsabili ar trebui să ofere alimente de calitate, ajustate vârstei, greutății și necesităților individuale ale animalelor lor.







De asemenea, câinii au nevoie de activitate fizică și mentală pentru a menține o stare de sănătate optimă și pentru a preveni comportamente nedorite. Un câine plictisit și sub stimulat va distruge, roade, vocaliza, iar un câine obosit va fi un câine liniștit și fericit. Pe de o parte, câinele are nevoie de exercițiu fizic, de plimbări și explorare; pe de altă parte câinele are nevoie și de stimulare psihică. Prin aceasta înțelegem activități precum: sesiuni de dresaj cu scopul de a întări relația și de a stimula câinele, folosirea de puzzle-uri pentru câini (fie confecționate de noi, fie cumpărate) și alte jocuri și activități pentru îmbogățire comportamentală.







Un animal de companie – un angajament pe termen lung, cu multiple beneficii:







Deținerea unui câine nu este doar un angajament pe termen scurt, ci o responsabilitate continuă și în evoluție care aduce cu sine multiple beneficii. Un câine nu numai că oferă loialitate și afecțiune necondiționată, ci și contribuie activ, la rândul său, la sănătatea emoțională și binele general al familiei lui, reducând stresul și oferind un sentiment de companie. Implicarea într-o relație strânsă cu un câine poate îmbunătăți calitatea vieții, creând legături afective profunde și oferind o sursă constantă de fericire și bucurie în viața cotidiană. Astfel, deși deținerea unui câine reprezintă o responsabilitate semnificativă, aceasta vine la pachet cu o serie de beneficii care fac din această relație o experiență unică, cu adevărat gratifiantă pe termen lung.







Dacă ai nevoie de consultanță privind îngrijirea corespunzătoare a animalului tău de companie, echipa de specialiști ai Animal Society îți stă la dispoziție. Ne găsești pe Facebook, sau pe www.animal-society.org.