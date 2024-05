CONAF Sucursala Constanța a organizat semifinala „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Constanța, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a organizat pe 16 mai, la Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”, Constanța, semifinala concursului de planuri de afaceri.







”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” are ca scop descoperirea vocației liceenilor și susținerea educației antreprenoriale cu aplicabilitate practică. Acest program se află la ediția a II-a și este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Națională a Antreprenorilor. Maratonul se desfășoară în peste 20 de județe, urmând ca marea finală să fie organizată pe 23 mai, la București.







Sala Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” din Constanța a fost plină, de la elevii dornici să devină antreprenori, până la profesorii îndrumători, oameni cu experiență în afaceri, dar și susținătorii viitorilor antreprenori. În sală au fost prezenți și Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, dar și Inspectorul Școlar General, Sorin Mihai.













Evenimentul a fost deschis de către Președinta CONAF Constanța, Simona Nicola care a declarat că este nevoie de implicare și inițiativă din partea tuturor pentru a sprijini tinerii.







Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a declarat că tinerii din ziua de azi nu au o opțiune clară după finalizarea studiilor pentru că nimeni nu le observă abilitățile, dar a venit și cu o serie de sfaturi pentru tineri.

„Dacă nu ai cunoștințele temeinice nu vei reuși în afaceri. Învățați ceea ce vreți să faceți, fiți siguri că vreți să faceți acest lucru. Un lucru lăsat la jumătate în lumea antreprenorilor este un lucru pierdut. Stabiliți-vă niște etape de implementare a business-ului. Reglați-vă din mers gândirea antreprenorială. Marea majoritate își dorește imediat să aibă rezultate, rezultatele în antreprenoriat pot veni pe termen scurt mediu sau lung”, a spus Mihai Lupu.

Inspectorul Școlar General, Sorin Mihai, are încredere în tinerii din Constanța și este convins că va avea multe de învățat de la ei.













„Voi tinerii sunteți cei care reprezentați viitorul, trebuie să vă sprijinim ca să vă atingeți potențialul. Voi sunteți cei care veți umple o piață cu ideile voastre și asta e foarte important, ceea ce gândiți voi depășește educația tradițională. Voi o să fiți cei care o să ne ajutați pe noi”, a spus Sorin Mihai.







În cadrul evenimentului au vorbit trei invitați speciali care și-au dezvăluit poveștile de succes, Fondatoarea Flori de Ie și Președintă CONAF, Cristina Chiriac, Aura Özbay, manager cu experiență în marketing și dezvoltare de business, dar și Lucian Țifui, manager de dezvoltare Adservio.







Emoțiile au fost mari, dar tinerii au reușit să treacă cu bine peste ele cu ajutorul sfaturilor pe care le-au primit de la antreprenorii cu multă experiență. Viitorii antreprenori s-au prezentat cu dosare de afaceri, cu PowerPoint-uri în care și-au prezentat proiectul, și totodată, tinerii s-au gândit că vestimentația joacă și ea un rol important, așa că s-au îmbrăcat cu ținute office, elegante, care au fost sesizate și foarte apreciate de jurați.







Juriul a fost format din Directorul Sucursalei Constanța al Băncii Transilvania, Cristina Ioniță, avocat în Baroul București și vicepreședintă ANAA, Vicepreședintă CONAF și Fondatoarea Kids in Business, Nicoleta Munteanu, Fondatorul Beauty One, Olimpiu Galani, și Florența Răducanu, CEO al ARGO SECURITY.













Câștigătorii care vor merge în finala de la București sunt elevii Liceului Energetic Constanța, Rareș Ștefan Buturugă, Andreea Cristiana Hirdău, Aden Daniel Gheorghișor, Flavius Gabriel Cirimpei și Andrei Alexandru Pîrvulescu, coordonați de profesoara Oana Cătălina.













„GREENTIME a pornit de la simplul fapt că am cumpărat o plantă, iar datorită faptului că nu am avut de-ajuns timp să o udăm fiind implicați în mai multe proiecte, aceasta a murit. Noi am căutat o soluție de a menține planta udă continuu și constant atunci când are nevoie de apă, așa am venit cu un sistem de irigare automatizat care îți udă planta de fiecare dată când are nevoie de apă”, a spus elevul Andrei Pîrvulescu. Aceștia își doresc să atingă piața agriculturii, dar totodată și mediul urban.













Locul doi a fost câștigat de echipa formată din elevii Liceului Teoretic ”Ovidius” Constanța: Alexandra Mihaela Crângașu, Maya Elbeyaly, Deria Isleam, Andra Maria Mihai. Acești elevi au fost coordonați de profesoara Liana Gabriela Tas. Locul trei a fost câștigat tot de elevii Liceului Teoretic ”Ovidius” Constanța: Alexandra Constantin, Luca Cumitu, Teodora Ichim, Vlad Petrescu, coordonați de profesoara Liana Gabriela Tas.







Toți membrii echipelor participante au primit bilete la festivalul Neversea.