Conducerea RAJA Constanța despre investițiile desfășurate: "Avem în implementare patru proiecte mari"

La sediul RAJA S.A. are loc în aceste momente o conferința de presă a cărei tema principală de discuție este implementarea investițiilor prevăzute în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanța. Acesta este derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Evenimentul de astazi va include și detalii despre stadiul proiectelor curente, dar și o abordare a viitoarelor investiții în modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul nostru.







Potrivit directorului regiei, Aurel Presură, prin Programul Operațional Infrastructura Mare, RAJA are în implementare patru proiecte în valoare de peste 695 euro.







Acestea includ: Construirea a opt parcuri fotovoltaice; implementarea platformei de management digitalizat al infrastructurii de apă; proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești. Acestora li se adaugă proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA Constanța.







Referitor la lucrările de înlocuire a conductelor, directorul a precizat că aceste schimbări erau absolut necesare: "Un sistem este sănătos dacă ai conducte până-n 30 de ani", a precizat acesta.







Aurel Presură: Am creat foarte mult disconfort. Cred că Vergil Chițac este singurul primar care vine și analizează proiectele RAJA în fiecare săptămână.







La întrebarea cine aduce la starea inițială trotuarele, directorul RAJA a răspuns: Confort Urban trebuie să se ocupe de asfaltare.







Aurel Presură: Baba Novac, de exemplu, dacă vremea va permite, lucrările vor fi efectuate anul acesta, dacă nu, în 2025. Până la sfârșitul anului viitor, ar trebui încheiate toate șantierele. Nu au mai rămas multe străzi pe care să se intervină, pe marile bulevarde lucrările fiind deja încheiate. Noile conducte au, teoretic, o durată de viață de 60 de ani. Pe Dezrobirii era o conductă de oțel și a fost înlocuită pe o distanță de doi kilometri. Deci tot ce e din oțel trebuie înlocuit. De asemenea, avem o conductă din 1906 din fontă, care trece pe sub sediul Poliției, încă foarte bună. O altă problemă este legată de capacele de canalizare. Zilnic se fură capace de canalizare. Am vorbit cu domnul primar să se găsească o soluție. Facem reclamații săptămânal. Am mai avut o problemă de genul acesta în 2006. Le spărgeau și le duceau la fier vechi. Bănuiesc că le duc în Tulcea.