Coniacul, mai mult decât o simplă băutură alcoolică

Această băutură legendară, care datează din secolul al X-lea, este supusă unor ani de învechire în butoaie de lemn care conferă produsului final note de migdale, alune și prune. În timpul perioadei de păstrare în butoaie, băutura capătă culoarea sa caracteristică și o tărie alcoolică care poate fi cuprinsă între 30 și 60 % în volum.Coniacul este o băutură distilată din struguri și învechită în butoaie de stejar, de calitate ridicată.Un pahar de coniac după cină, ca și vinul, are beneficii pentru sănătate. Datorită antioxidanților pe care îi conține, încetinește îmbătrânirea, reduce colesterolul negativ, previne ateroscleroza și accidentele vasculare cerebrale. Compușii polifenolici ajută la reducerea inflamației sistemului cardiovascular, ceea ce ușurează tensiunea din vasele de sânge și scade tensiunea arterială.Coniacul calmează tusea, durerile de gât și servește ca expectorant. Conținutul său ridicat de alcool elimină bacteriile și eliberează flegma și mucusul. Proprietățile sale relaxante induc un somn odihnitor. De asemenea, crește temperatura corpului și are calități calmante, ceea ce îl face perfect pentru a încheia ziua. Băutura în exces poate avea efecte adverse, în special asupra ficatului și a inimii.Brandy și coniacBrandy și coniacul sunt băuturi distilate din vin cu procese de producție diferite. Acestea diferă în ceea ce privește gustul, culoarea și aroma, deși procesele lor de producție sunt similare.Brandy, care are o tradiție mai veche, este produs în întreaga lume din diferite tipuri de struguri. Originea sa nu este cunoscută, dar se crede că a fost produsă pentru prima dată în Italia și apoi a devenit populară în Franța, Spania, Anglia și Olanda.Coniacul este mai tânăr. A fost produs în secolul al XVIII-lea de viticultorii francezi, din regiunea Cognac, care au transformat vinul obținut din viță de vie albă în coniac și l-au învechit ani de zile în butoaie de lemn.Pentru a face coniac, apa-de-vie produsă prin distilarea vinului este distilată de două ori și învechită în butoaie de stejar francez, cu cât este mai veche, cu atât va fi mai fină la palat.Numele său este protejat de denumirea de origine din 1909. Numai cele produse acolo pot fi numite coniac Brandy-ulNumele său provine din cuvântul olandez brandewijn, care înseamnă, aproximativ „vin ars” (o branden (“a arde, a distila”) +‎ -e- +‎ wijn (“vin”). Și în română, avem cuvântul vinars pentru brandy sau coniac.Cum se bea brandy-ul?Dacă sunteți nou în materie de brandy și nu ați băut încă brandy, luați în considerare posibilitatea de a-l bea simplu, astfel încât să puteți absorbi toate aromele. Deși brandy-ul răcit are un gust excelent, gheața topită îl va dilua și îi va strica aroma.- Sec: o uncie de coniac la temperatura camerei se toarnă într-un pahar balon sau lalea. Acesta este modul de a experimenta gustul și caracteristicile sale.- Cu gheață: Se toarnă o uncie de coniac într-un pahar scurt și se adaugă gheață după gust.- Cu sifon: se toarnă o uncie de coniac și sifon după gust într-un pahar scurt cu gheață.- Shot: turnați coniacul într-un pahar de shot, sticla trebuie să fi fost în prealabil răcită în congelator.Aperol Spritz – descoperă oferta - Brandy și Coca-Cola, ginger ale sau brandy tonic sunt, de asemenea, populare atunci când vine vorba de amestecuri mai simple. Indiferent de băutura răcoritoare, brandy-ul face cele mai bune cocktailuri datorită gustului său fin și echilibrat.- Cu fructe: Se potrivește bine cu o varietate de fructe, de la cele mai dulci, cum ar fi piersicile și mango, la cele mai citrice, cum ar fi lămâile și portocalele.- Cafeaua și coniacul sunt o combinație tradițională care nu dă greș niciodată.Pe lângă faptul că este o băutură alcoolică care există de ani de zile, brandy-ul este bun și pentru organism. Acest lucru se datorează faptului că conține mai mulți antioxidanți care ajută la reducerea nivelului de colesterol dăunător pentru inimă.Antioxidanții din acest distilat ajută, de asemenea, la prevenirea morții celulelor din piele, păr și creier. Cu alte cuvinte, este bun pentru combaterea îmbătrânirii accelerate.