Fotbal / Finlanda - România, în Liga Naţiunilor. Iordănescu: „Suntem încă în căutări”

Naţionala de fotbal a României va întâlni reprezentativa Finlanda, într-o partidă programată vineri, 23 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul „Olimpic” din Helsinki, în cadrul Ligii Naţiunilor.„Istoria şi statistica au rolul lor, dar atunci când intrăm pe teren nimic nu îţi garantează un rezultat pozitiv. Din punctul meu de vedere, în iunie dezamăgirea personală a fost una mare, dar încrederea şi aşteptările rămân la fel de mari. Îmi doresc ca suporterii echipei naţionale să vadă o nouă naţională, cu totul altă abordare, îmi doresc mai multă încredere, mai mult curaj, mai mult devotament, mai multă ambiţie. Îmi doresc consolidarea unei echipe naţionale care să aibă şanse reale pentru Campionatul European.Orice jucător are deschise porţile pentru echipa naţională, din păcate au fost cazuri când am fost criticat că aduc anumiţi jucători la echipa naţională, acum sunt pentru că anumiţi jucători nu sunt împreună cu noi. Florin Niţă nu se mai află în procesul de pregătire cu echipa sa de club, cu toate acestea l-am adus la ultimele acţiuni ale echipei naţionale. Cât îmi este de drag, trebuie să-i spun însă că trebuie să-şi rezolve problemele cu echipa de club. Cu Maxim am mai avut mai multe discuţii de când am preluat postul de selecţioner, este un jucător special, Mitriţă e un jucător cu ştate vechi la echipa naţională, inclusiv în mandatul meu. Vom avea timp să discutăm despre situaţia fiecăruia.Pe lângă talent şi formă de moment, pentru mine un criteriu fundamental în selecţie este ca jucătorii care vin la echipa naţională să vină cu toată convingerea, să nu aibă reţineri şi să pună tot ce au mai bun în slujba echipei naţionale.Avem din păcate jucători care nu sunt la nivelul pe care ni l-am dori, avem jucători care joacă în legile inferioare în străinătate şi astea sunt printre problemele cele mai mari ale echipei naţionale.Suntem o echipă naţională tânără, dar asta nu este o problemă, pentru că avem jucători şi cu experienţă. Din păcate, niciun jucător care vine din străinătate nu este angrenat într-o competiţie europeană. Suntem încă o echipă în formare, în căutări”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, selecţionerul Edward Iordănescu.România ocupă ultima poziţie în clasamentul Grupei a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor, cu trei puncte, fiind devansată de Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina.După meciul de la Helsinki, România va întâlni Bosnia-Herţegovina, luni, 26 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro