Fotbal / România U20 a pierdut amicalul cu Cehia U20. Golul de onoare, marcat de Andronache, de la Farul

Reprezentativa de fotbal Under 20 a României a fost învinsă, cu scorul de 1-2 (0-1), de selecţionata similară a Cehiei, într-un meci de pregătire, disputat la Chomutov.Cehii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Vecheta (min. 23 şi 59), apoi România a redus din diferenţă în minutul 79, prin Luca Andronache, atacant legitimat la Farul Constanţa.România U20: 1. R. Sava - 21. D. Sîrbu (3. I. Mitran 62′), 22. A. Anton (4. G. Buta 72′), 24. C. Ignat (5. B. Gergely 62′) , 2. A. Pantea (14. C. Amzăr, 72′) - 8. A. Pandele (15. A. Ciuciulete 72′), 6. O. Perianu (18. N. Popescu 72′), 16. D. Iancu ( M. Bratu 62′) - 19. D. Andrei (11. R. Mustacă 46′), 9. T. Suciu (17. Ș. Pănoiu 46′), 10. I. Stoica-cpt. (7. L. Andronache 62′).Selecționer: Daniel PancuPentru România U20, urmează amicalul cu Germania U20, programat luni, 26 septembrie, la Arad. Partida va fi transmisă în direct, de la ora 18.00, pe Digi Sport şi FRF.tv.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro