Constănţencele, dezinteresate de campania pentru prevenţia cancerului de col uterin!

Toate acestea în condiţiile în care infecţia cu virusul papiloma uman are cea mai mare prevalenţă pe tot mapamondul, iar România ocupă un loc fruntaş în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea prin cancer de col uterin, o boală pusă pe seama infecţiei cu HPV. Nu mai spunem că, de câţiva ani, cancerul de col uterin a început să facă din ce în ce mai multe victime în rândul femeilor tinere.







Dacă, de exemplu, o femeie de 25 de ani a fost depistată cu leziuni cervicale canceroase înseamnă că ea ar fi putut contracta tulpina oncogenă de virus papiloma uman în jurul vârstei de 18-19 ani sau poate chiar mai devreme. Specialiştii susţin că după aproximativ cinci ani de la contractarea tulpinii oncogene de HPV, pot apărea leziunile precanceroase şi undeva într-un interval cuprins între cinci şi 15 ani, aceste leziuni se pot transforma într-o formă de cancer invaziv.





Elena T. are 29 de ani şi până în urmă cu trei luni nu știa mare lucru despre acest virus şi nici nu cunoștea prea multe persoane care să fi avut sau care să vorbească deschis despre acest subiect. În plus, de ruşine, ea nu făcuse niciodată un control ginecologic, deși se apropia cu paşi repezi de vârsta de 30 de ani. Cu toate acestea, şi-a luat inima în dinţi şi a mers la o clinică, unde şi-a făcut un test Papanicolau, care poate identifica celulele anormale la nivelul colului uterin, şi, surpriză mare, rezultatele au evidenţiat niște modificări celulare la nivelul colului. În momentul respectiv, şoc şi groază! „Medicul a văzut câteva tulpini, din care unele erau cu risc foarte înalt în ceea ce privește cancerul de col uterin. Acum, îmi pare rău că nu am mers mai devreme la doctor”, își amintește Elena.





Iar ca ea sunt, probabil, alte sute de femei, care, efectiv, nu merg la un specialist, chiar dacă sesizează unele nereguli cu propriul organism.





Potrivit purtătorului de cuvânt al DSPJ Constanţa, Tudorel Ene, dacă anul trecut 431 de reprezentante ale sexului frumos au făcut aceste investigaţii gratuite, în 2024, până în luna iunie, doar 139 s-au prezentat la Policlinica 2.





Precizăm că testul Babeș Papanicolau, care depistează cancerul de col uterin în fază incipientă, poate fi efectuat gratuit în Constanța, la Policlinica nr. 2 (strada Stefan cel Mare nr.133), în cadrul Programului de Screening derulat de Ministerul Sănătății la nivel naţional.





Cine poate beneficia de această investigație? Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani. Programările se fac telefonic, fără trimitere de la medicul de familie. Condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele: femeile să nu fi avut anterior un diagnostic de cancer de col uterin, să nu aibă histerectomie totală, fără contact sexual cu 48 ore înainte, fără duş vaginal în ultimele 24 ore, să nu fie la menstruaţie. Numerele de telefon la care pot fi făcute programări sunt 0241.503.414, 0241.671.433 şi 0732.727.177.

Deşi în zilele noastre există atât de multe mijloace de informare cu privire la agresivitatea virusului HPV şi la importanţa vaccinării în vederea reducerii incidenţei cancerului de col uterin şi a mortalităţii cauzate de această boală, foarte multe femei refuză, efectiv, testarea.