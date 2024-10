Declarații surprinzătoare în cazul lui Dan Diaconescu: "Totul a fost un scenariu"

La ieșirea din sala de judecată, atât fondatorul „OTV”, cât și George Nicolae Manolescu, martor în dosar, au susținut că acuzațiile aduse împotriva lui Dan Diaconescu au fost false, iar martorii au fost amenințați pentru a depune plângeri false.



„În instanță s-a zis exact adevărul, după părerea mea. Vreau să spun că totul a fost un scenariu, domnul Diaconescu cu adevărat nu este vinovat cu nimic. Fetele nu s-au prostituat, a fost doar o minciună, inclusiv eu am fost amenințat să spun că dânsul a fost așa, că fetele au fost prostituate. Eu am spus exact adevărul, chiar dacă am fost amenințat că am probleme, dar oamenii care au venit să mă amenințe nu m-au speriat. Eu sunt administratorul fetelor, ele au fost angajatele mele, datorită mie au ajuns să îl cunoască pe Diaconescu”, a declarat George Nicolae Manolescu.











Potrivit lui Dan Diaconescu, toți cei trei martori audiați ieri în dosar au susținut că au fost bătuți și amenințați, că li s-au dictat declarațiile, fiindu-le promisă, la schimb, o anumită imunitate în alte dosare penale.





„Mai mult decât atât, unul dintre martorii de astăzi a spus că ofițeri ai Serviciilor Secrete românești au venit la domnia sa și i-au spus ce trebuie să declare și cum trebuie să declare în acest dosar, vă reamintesc, un dosar al cărui miză este ca eu să nu pot să mă reîntorc în politică în anul 2024 și, evident, să nu pot face mass-media în anul 2024, așa cum mi se încheia acea celebră interdicție despre care am tot vorbit, unică în Uniunea Europeană”, a spus Dan Diaconescu.



Revoltă și întrebări fără răspuns





Fondatorul postului „OTV” cere ca înalții demnitari ai statului român să ancheteze ceea ce s-a întâmplat în cazul lui, să cerceteze cele trei declarații, însoțite de probe și de mărturii în care, potrivit acestuia, ofițeri de poliție din Constanța au procedat la maltratarea martorilor și le-au spus că dacă joacă rolul de prostituate celor două persoane vătămate din dosar, nu vor fi incriminați pentru șantaj.





„De ce a fost nevoie ca acum doi ani să vină 47 de mascați la mine în casă? De ce fost nevoie să mă tortureze timp de doi ani cu diverse acuzații, cu acest linșaj public? De ce a fost nevoie ca eu să nu mai pot să mănânc, să dorm? De ce a fost nevoie să mă îmbolnăvesc în acești doi ani, pentru ca niște nenorociți, niște oameni terchea-berchea de aici din Constanța să pună la cale tot acest plan? Eu aștept ca acești polițiști, acești procurori din Constanța să demisioneze începând de mâine, să fie anchetați, așa cum am fost și eu anchetat, să se afle adevărul”, a mai declarat Dan Diaconescu.





Până în prezent, patru martori, dintre cei cinci prezenți în dosar, au spus că le-au fost dictate declarațiile și că informațiile au fost falsificate.











Reamintim că la data de 31 iulie 2024, Dan Diaconescu a fost trimis în judecată, fiind cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea în stare de recidivă postexecutorie a infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile legale.





Potrivit datelor din dosar, în perioada 22 noiembrie 2020 – 15 august 2021, inculpatul a întreținut raporturi sexuale și acte sexuale orale consimțite cu un minor, în schimbul anumitor sume de bani.





„În jurul datei de 20.09.2020 şi în jurul datei de 22.09.2020, inculpatul D. C.-D. a întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimţite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 20.09.2020 şi 400 lei la data de 22.09.2020), în timp ce se aflau în camera unui hotel, situat în staţiunea Olimp din judeţul Constanţa”, susţin procurorii.





Miercuri, 16 octombrie, Dan Diaconescu s-a prezentat pentru un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru act sexual cu minor, la Judecătoria Constanța.