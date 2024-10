Constănțenii care locuiesc la bloc, ”victimele” celor care mâzgălesc pereții. „Ne-au terorizat!”

Conflictul dintre constănțenii care locuiesc la parterul blocurilor și tinerii care desenează pe pereți pare departe de a se încheia. În ciuda soluțiilor încercate de locatari, tupeul și lipsa de respect a unora depășesc orice limită. Culmea, ”ustensilele” pe care le folosesc vandalii pentru a distruge pereții sunt chiar ieftine și la îndemâna tuturor.







În ultimii ani, pe câteva dintre marile clădiri din Centrul Vechi al Constanței au apărut mai multe desene de tip grafitti care au adus un strop de culoare și vitalitate orașului. Acest tip de artă a fost și este foarte apreciat de către constănțeni, datorită talentului artiștilor.













Arta stradală nu reprezintă o problemă pentru constănțeni, atâta timp cât este realizată de către persoane care au primit aprobare de la administrația locală pentru a realiza aceste desene în locuri speciale. Totuși, aceasta devine deranjantă atunci când tinerii fără pregătire artistică desenează pe pereții blocurilor din oraș fără permisiune.







Această problemă persistă de ani buni în Constanța și pare că nu își găsește rezolvare. Cei care locuiesc la parter sunt adesea "ținta" sau "victimele" tinerilor care își testează talentul artistic pe fațadele blocurilor. Mai mult, aceștia acționează nu doar noaptea, ci și în plină zi, transformând pereții locuințelor în foi de desen.













Mai grav este că vandalii scriu pe pereți cuvinte jignitoare, numele lor sau diverse citate și mesaje, ceea ce afectează și mai mult aspectul clădirilor. Nu este ieftin să acoperi ”arta” pe care aceștia o fac. O cutie de vopsea lavabilă pentru exterior poate porni de la prețul de 50 de lei și să depășească prețul de 300 de lei, în funcție de calitatea produsului și de suprafața ce trebuie acoperită.







Constănțenii care locuiesc la parterul blocurilor susțin că este foarte greu să își pună camere de supraveghere, deoarece nu toți cei care locuiesc în bloc sunt de acord să plătească.







„Vin seara cu cagule și măști pe față, adică sunt conștienți că ceea ce fac nu este bine pentru că nu vor să fie văzuți. Scriu numai prostii, înjurături și tot felul de mesaje. Am stat și i-am pândit într-o seară și când am ieșit la ei au fugit de au rupt pământul. Ne-au terorizat! Vecinii mei nu sunt de acord cu o cameră de supraveghere pentru că ar fi o cheltuială în plus pe care nu vor să și-o asume”, ne-a declarat Emil C., constănțean care locuiește în zona centrală a orașului.













„Poți să încerci să dai cu lavabil până nu mai poți. Nici nu se usucă bine, că deja vin și desenează peste. Și sunt niște bani cheltuiți degeaba, nu este ieftin deloc. Uneori procedează așa doar de dragul de a te enerva, nu înțeleg unde este toată distracția să ne deseneze sub geamuri”, a adăugat un alt locatar.







Spray-urile, accesibile tuturor







O problemă majoră este accesul facil al tinerilor la spray-uri și markere. Acestea pot fi achiziționate nu doar din magazinele specializate din oraș, ci și online, iar prețurile sunt destul de accesibile. De exemplu, prețul unui spray poate începe de la 20 de lei, iar prețul unui marker de la 30 de lei, astfel încât aproape oricine își poate permite să cumpere cel puțin unul dintre aceste produse.







Costin C., angajatul unui magazin cu materiale pentru artiști, susține că „arta stradală este artă stradală, iar să murdărim pereții este vandalism”. El a mai spus că are o colaborare bună cu artiști stradali care „vin și cumpără cu sacul”, însă sunt și copii care „vin cu părinții și atunci nu ai cum să îi refuzi”.







Pe această cale, vă reamintim faptul că scrierea sau desenarea fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună în locuri publice este interzisă și reprezintă o faptă antisocială care se sancționează conform actelor normative în vigoare.







Potrivit legislației în vigoare, persoanele vinovate sau reprezentanții legali ai acestora riscă să fie trase la răspundere cu privire la măsurile de curățare sau refacere a fațadelor sau a bunurilor afectate, iar în cazul în care faptele sunt săvârșite de minori, cheltuielile sunt suportate de către părinții sau tutorii acestora. Cei care se abat de la lege riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. Astfel, dacă observați aceste acte de vandalism, nu ezitați să apelați chiar în acel moment Poliția Locală.