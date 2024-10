Accidente de muncă, tărăgănate cu lunile, la Constanţa. De ce nu poate redacta Serviciul de Medicină Legală rapoartele de necropsie

La ora actuală, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa are 70 de accidente a căror cercetare nu a fost finalizată, nici după 6-7 luni sau chiar un an de la producerea lor. Acest lucru se întâmplă din cauza probelor histopatologice care sunt transmise la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti. Pe de altă parte, susţin reprezentanţii ITM, acest lucru se datorează şi incapacităţii Serviciului de Medicină Legală Constanţa, care nu poate să redacteze în termene rezonabile rapoartele medicale legale de necropsie.Nu există lună în care Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa să nu înregistreze accidente survenite în timpul programului de lucru al angajaţilor. Ca urmare, cercetarea accidentelor de muncă este absolut necesară şi are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, bineînţeles, pentru determinarea caracterului accidentului.Din păcate, în activitatea de control şi cercetare, la ITM Constanţa sunt implicaţi doar 12 inspectori de muncă (din cauza deficitului de personal), toate acestea în condiţiile în care la nivelul judeţului avem în jur de 30.000 de angajatori activi şi circa 183.000 de salariaţi. Statistic vorbind, a precizat şeful ITM Constanţa, Marian Becheanu, în anii trecuţi, accidentele de muncă produse în afara muncii erau mult mai multe decât cele mortale. De exemplu, dacă în 2020 reprezentau circa 70% din numărul total de accidente şi 30% erau mortale, în prezent, acestea au scăzut la aproximativ 50%. În ceea ce priveşte accidentele mortale, în 2024, în judeţul Constanţa avem 13 petrecute în afara muncii şi doar nouă la locul de muncă. Problema este, de fapt, alta.„Avem, în continuare, evenimente a căror cercetare nu a fost finalizată. De regulă, anual, avem în jur de 68, dar anul acesta, avem 70. Vorbim de evenimente care s-au produs în străinătate, despre expertize tehnice, inclusiv lucrători români care s-au accidentat pe teritoriul altor ţări, expertize care pot dura 6-7 luni, chiar un an de zile. Acest lucru se întâmplă din cauza probelor histopatologice care sunt transmise laInstitutul de Medicină Legală «Mina Minovici» din Bucureşti, pe de-o parte. De partea cealaltă, de ce nu, este vorba despre incapacitatea Serviciului de Medicină Legală Constanţa, care nu poate să redacteze în termene rezonabile rapoartele medicale legale de necropsie. Motivaţia lor este că se confruntă cu un volum mare de muncă şi au personal insuficient. Noi, în fiecare lună solicităm acestor instituţii documentul care ne lipseşte pentru a încheia cercetările”, a declarat Marian Becheanu, pentru „Cuget liber”.Acesta a adăugat că, dacă ne referim la numărul total de evenimente, fără accidente mortale, de la începutul anului şi până în prezent, în Constanţa, am avut 441 de informări, în acest sens. Cele mai frecvente cauze ale accidentelor de muncă din judeţul nostru au fost: efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de muncă, căderea de la înălţime, ca urmare a neutilizării sistemelor şi echipamentelor individuale de protecţie, consumul de alcool la locul de muncă etc.Întrebat despre întârzierea rezultatelor, şeful Serviciului de Medicină Legală Constanța, Marius Popa ne-a declarat următoarele: „În momentul în care se produce un deces, în afară de autopsia propriu-zisă, aceasta mai este completată şi de un examen de laborator. Acest lucru implică examene histopatologice, toxicologice şi altele. Din păcate, multe dintre examenele histopatologice nu se pot efectua la Constanţa şi probele sunt trimise la «Mina Minovici», în Bucureşti. Ei sunt foarte aglomeraţi, au un volum foarte mare de muncă, întrucât primesc probe din 13 judeţe. Cert este că nouă ne vin rezultatele destul de târziu şi nu putem finaliza expertiza. În plus, ne confruntăm, şi noi, cu probleme, din cauza personalului. Există un normativ de personal din anul 2010. Între timp, activitatea noastră a devenit mult mai complexă şi mai diversificată, dar nu am mai putut angaja oameni”.