Constănţenii merg la sălile de fitness în funcţie de grosimea portofelului. "Oamenii au început să îşi calculeze banii"

La rândul său, Robert Halichidis, reprezentantul unei alte săli de sport, ne-a mărturisit că imediat după începerea şcolii, în septembrie, numărul clienţilor a scăzut considerabil. „Probabil rechizitele copiilor, preţurile mult mai mari pe care trebuie să plătească la piaţă, toate acestea i-au determinat să taie din serviciile adiacente. Apoi, trecând vara, au început să poarte haine mai groase şi nu îi mai interesează atât de mult mişcarea. Dacă le facem vreo ofertă specială, oamenii vin, dacă nu, mai puţini, pentru că li se pare scump ce le oferim, deşi noi avem pentru ei asigurat un plan de nutriţie, antrenor personal, echipament, deci serviciu all inclusive. Cu toate acestea, lumea a început să îşi calculeze banii”, a precizat el.











Alina Anca deţine o sală modernă de fitness, relativ recent deschisă. Ea îi sfătuieşte pe constănţeni să facă mişcare cel puţin de trei ori pe săptămână, pentru a se menţine în formă. Deocamdată, a subliniat ea, numărul celor care vin la sală este unul constant şi speră că va rămâne aşa. În ceea ce priveşte preţurile la abonamente, din cauza preţurilor la utilităţi, vor fi nevoiţi să le ajusteze puţin începând de anul viitor.











Pentru că am aflat părerea celor care le asigură mişcarea, am vrut să aflăm şi ce zic oamenii despre toată această situaţie. De exemplu, Violeta A. a decis să-şi întrerupă antrenamentele, chiar dacă se simţea foarte bine în urma lor, pentru că şi-a făcut un calcul şi trebuia să taie ceva de pe lista de priorităţi. „Pentru a putea face faţă cheltuielilor, am renunţat la sală, măcar pentru o vreme, până ieşim din iarnă”, ne-a declarat tânăra. „Nu dădeam foarte mult pe abonament, dar momentan am renunţat la el. Cu banii aceştia, mai fac o piaţă”, a adăugat Ştefania M. Desigur, în această situaţie se află mulţi alţii şi toată lumea aşteaptă cu sufletul la gură să vadă ce ne aşteaptă în continuare, pe timpul iernii, cât vom plăti pentru facturile la întreţinere, cu cât se va mai scumpi mâncarea, gazele etc.





În ce situație se află la acest moment sălile de fitness și forță din municipiul Constanța? Prin aparatura de care dispun, este clar, acestea atrag persoanele doritoare să scape de sedentarismul zilnic, dar nu așa cum se întâmpla, de exemplu, înainte de pandemie, când la orele de vârf nu aveai loc să arunci un ac. Așa de pline erau! În aceste locuri, special amenajate, pe lângă sportivii profesioniști care calcă regulat pragurile sălilor de sport, există și numeroase persoane care doresc să își mențină un stil de viață sănătos prin exerciții fizice supravegheate de către specialiștii în domeniu. Deci, da, lumea se duce, dar nu în același ritm. Potrivit lui Robert Cercel, cunoscut antrenor de fitness, oamenii vin în continuare la sală, dar, ca în orice domeniu, se vede diferenţa. „Numărul celor dornici de mişcare a scăzut drastic, cam la jumătate. Nu ştim dacă din cauza banilor, a stresului, că nu vor să mai facă mişcare. La mijloc sunt mulţi factori. Chiar dacă facturile sunt de cel puţin trei ori mai mari ca până acum, am încercat să menţinem preţurile, pentru ca toată lumea să îşi permită să vină, dar este greu”, ne-a declarat acesta.