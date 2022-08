Constănţenii, perfuzaţi şi hidrataţi de ambulanţieri. Cei mai afectaţi sunt bătrânii

Tot din cauza căldurii excesive, în ultimele zile, ambulanţele au intervenit la numeroase cazuri de persoane care au fost găsite căzute în stradă şi nu numai. Aşadar, efectul caniculei este resimţit din plin de către constănţeni, mai ales de către cei în vârstă. Aceştia, în mod special, sună cel mai des la numărul 112, pentru că au nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, ei fiind preluaţi de medicii din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).



Bătrânii şi copiii sunt cei mai expuşi



„Persoanele în vârstă şi copiii, segmentul de populaţie cel mai expus, trebuie să evite să iasă din casă între orele 10.00 şi 18.00, dar dacă este absolut necesar să facă acest lucru, trebuie să poarte haine largi, deschise la culoare, neapărat cu capul acoperit şi să se hidrateze permanent cu apă, ceai. În plus, trebuie să evite total băuturile alcoolice. Din fericire, până acum nu am avut lipotimii soldate cu decesul pacientului, dar unii dintre ei au fost transportaţi la spital, cei care erau foarte deshidrataţi. În urmă cu două zile am avut o persoană leşinată la biserică. Pe o căldură infernală, bătrânii merg la biserică fără să mănânce, fără o sticlă de apă şi cu diverse comorbidităţi. În general, am încercat să îi ajutăm acolo unde se află. Îi perfuzăm şi îi hidratăm cu ser fiziologic până îşi revin. Ne confruntăm zilnic cu câteva astfel de cazuri”, a declarat dr. Ionuţ Cealera, pentru „Cuget Liber”.













Pe de altă parte, pentru a veni în sprijinul populaţiei, Primăria Constanţa asigură funcționarea permanentă a ţâşnitorilor publice cu apă potabilă în parcuri, şi tot aici funcţionează fântâni arteziene, cu ajutorul cărora se încearcă menținerea umidității aerului. În plus, în unele farmacii, oamenii îşi pot măsura tensiunea arterială, dacă îşi dau seama că valorile acesteia nu se încadrează în parametri normali. Pe lista celor aproximativ 90 de farmacii care oferă acest tip de servicii se află cele din reţeaua Help Net, Minifarm, Aslavita Farm (Catena), Sensiblu, Farmacia Tei, Mysotis etc.











Pentru a face faţă valului de căldură cu care ne confruntăm cu toţii, populaţia este sfătuită să evite alimentele cu un conținut mare de grăsimi, în special de origine animală. Apoi, nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar, cel mai indicat prin zone umbrite. Ori de câte ori este posibil, încercați să alternați deplasarea cu repausul, în spațiile dotate cu aer condiționat sau fără expunere directă la soare. Pentru a evita problemele ce pot apărea din cauza căldurii, îmbrăcaţi-vă adecvat, purtaţi ochelari de soare şi consumaţi cel puţin 1,5 - 2 litri de lichide pe zi, dar nu prea reci, apă sau sucuri naturale de fructe sau ceaiuri călduțe. Atenţie! Nu așteptați apariția senzației de sete, pentru că această caniculă poate face ravagii cu organismul uman, dacă nu se iau măsuri.





Căldură mare, mon cher! De câteva săptămâni, în oraşul de la malul mării abia se poate respira pe timpul zilei, iar oamenii încearcă să se răcorească, fiecare pe unde poate. Unii se adăpostesc sub cupola unui copac, alţii caută refugiu în supermarketurile care sunt dotate cu aer condiţionat. Toată lumea încearcă să se răcorească un pic, ba cu o îngheţată delicioasă, ba cu o sticlă de apă sau suc. Chiar şi aşa, în momentul în care păşeşti afară, şi dacă mai este şi ora prânzului, toţi au impresia că li se topeşte asfaltul de sub picioare. „Am ieşit să cumpăr doar pâine şi nişte lapte şi, când am ieşit din bloc, am crezut că mor. Efectiv, nu puteam respira şi am crezut că voi leşina. Noroc cu farmacia din cartier, că am intrat să mă răcoresc puţin şi să-mi revin”, ne-a declarat Cristiana B., în vârstă de 73 de ani. „La doar câteva minute trecute de ora 9.00, am simţit că mă sufoc şi mi-a fost teamă să nu cad pe jos”, a adăugat George M., un alt constănţean.