Constănțenii sunt aşteptați să planteze copaci în zona bulevardului Aurel Vlaicu

Primăria Constanța și Asociația „Act for Tomorrow” invită populaţia la o nouă acțiune de plantare a pădurii urbane din zona bulevardului Aurel Vlaicu. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 7 decembrie și face parte din programul strategic „Natura Urbană - Oxigen pentru Constanța”, continuând angajamentul de regenerare urbană la nivelul municipiului, prin plantarea de noi arbori și arbuști. Practic, voluntarii vor continua acțiunile de plantare începute în primăvara acestui an, dând o nouă viață unui nou spațiu de 1.500 mp, pe care vor fi plantați arbori și arbuști din opt specii: tei, arțar, frasin, stejar roșu, liliac, gutui, lemn câinesc și lavandă. „Natura Urbană - Oxigen pentru Constanța vine ca un răspuns la nevoia reconectării cetățenilor din mediul urban la natură și conștientizării asupra beneficiilor pe care spațiile verzi din orașe le au asupra bunăstării fizice și emoționale a populației. Programul de regenerare urbană reprezintă un pas important în îmbunătățirea calității vieții și în crearea unui oraș mai verde, dar și o oportunitate pentru membrii comunității constănțene de a se implica activ în protejarea și îmbunătățirea mediului în care trăiesc”, a declarat Andrei Coșuleanu, președintele Asociației „Act for Tomorrow”