Consultaţii gratuite anuale pentru persoanele asigurate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că populația poate beneficia de consultații gratuite de prevenție anuale. Acestea se acordă pe grupe de vârstă. Astfel, persoanele cu vârsta cuprinsă între patru și 18 ani au dreptul o dată pe an la aceste verificări de rutină, în timp ce persoanele cu vârsta între 18 și 39 ani primescdouă consultații pe an. Până la trei consultații pe an primesc persoanele peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu alte afecțiuni cronice și alte două cele trecute de 40 de ani, dar care sunt în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice.„Medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală ascunsă, fără simptome. În funcție de evaluare, el poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite și îi va înmâna acestuia un bilet de trimitere la alte investigaţii. Tot medicul de familie va interpreta și rezultatul analizelor, în cursul unei noi consultații de prevenție, iar pe această bază va decide dacă pacientul trebuie trimis la un medic de specialitate în ambulatoriu sau la spital, pentru diagnosticarea ori confirmarea unei boli grave și pentru stabilirea tratamentului adecvat. În cazul în care pacientul, persoană asigurată a fost diagnosticat cu o boală cronică, acesta beneficiază de consultații periodice lunare gratuite la medicul de familie pentru supravegherea evoluţiei bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicaţiilor, educaţia privind îngrijirea şi autoîngrijirea etc”, au precizat reprezentanţii CNAS.